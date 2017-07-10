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10 июля 2017, 10:27 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Нефтехимик» сыграет с «Трактором» и «Сочи» на сборе в Финляндии

МОСКВА, 10 июл — Р-Спорт. Нижнекамский «Нефтехимик» отправился на сбор в Финляндию, в рамках которого проведет товарищеские матчи с челябинским «Трактором» и «Сочи», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Сбор «Нефтехимика» в Иматре продлится до 24 июля, хоккеисты будут тренироваться в двухразовом режиме. Контрольная встреча с «Трактором» запланирована на 18 июля, с «Сочи» — на 22 июля.

Состав «Нефтехимика» на сборе выглядит следующим образом:

вратари — Илья Ежов, Андрей Макаров, Георгий Анаркулов;.

защитники — Дамир Шарипзянов, Михаил Чурляев, Александр Брынцев, Андрей Сергеев, Владислав Арбузов, Алексей Волгин, Камиль Фазылзянов, Олег Пиганович, Андрей Первышин, Дмитрий Огурцов;.

нападающие — Богдан Якимов, Александр Торяник, Игорь Угольников, Ильдар Шиксатдаров, Рафаэль Бикмуллин, Павел Куликов, Тимур Хафизов, Павел Порядин, Евгений Соловьев, Никита Квартальнов, Александр Авцин, Данил Воеводин, Илья Аркалов, Марат Хайруллин, Денис Ляпустин, Павел Здунов.

Дэн Секстон, Жильбер Брюле, Чед Рау и Робин Ганзл присоединятся к команде в Иматре в понедельник.

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