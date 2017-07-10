«Адмирал» возвращается на лед.

Игроки «Адмирала» приступают к подготовке к новому сезону, сообщает ИА «Дейта. ру». предстоит пройти медосмотр и специальное тестирование, после чего команда приступит к подготовке к предстоящему сезону — тренировкам на земле, в зале и льду.

Воскресным вечером на «Фетисов Арене» состоялось первое организационное собрание игроков с тренерским штабом и руководством команды. Генеральный менеджер Ильдар Мухометов поздравил команду с выходом из отпуска, а главный тренер Александр Андриевский обозначил предстоящий фронт работы. 9 июля во Владивостоке собралась большая часть игроков. Легионеры и ряд опытных ребят — Оскарс Бартулис, Джонатон Блум, Шон Моррисонн, Роберт Саболич, Джеймс Райт, Антон Волченков, Виктор Александров — присоединятся к команде чуть позже.

Кроме того, четыре хоккеиста пройдут просмотр — с ними заключены просмотровые контракты: это 19-летний защитник Алхас Кочкарёв («Тайфун», МХЛ, 51 матч, 9=3+6 очков), 25-летний нападающий Максим Кицын (ХК «Саров», ВХЛ, 19 игр, 4=2+2 очка), 23-летний центрфорвард Павел Махановский (15 матчей и одна голевая передача за «Авангард» и 22 игры, 9=4+5 очков за «Сарыарку» в ВХЛ), 32-летний нападающий Константин Романов («Казцинк-Торпедо», ВХЛ, 30 матчей, 13=7+6 очков). Михаил Грач.