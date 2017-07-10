Генменеджер «Адмирала»: Клуб погасил долги перед хоккеистами
МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Адмирал» погасил задолженность перед игроками команды за прошлый сезон. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер владивостокского клуба Ильдар Мухометов.
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«Задолженность за прошлый сезон погашена», — сказал Мухометов.
В середине июня глава профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко сообщил ТАСС, что долги перед игроками за прошлый сезон имеют четыре клуба: «Лада», «Адмирал», минское «Динамо», а также АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо». Позднее генеральный директор «Лады» сообщил о погашении задолженностей.
Согласно регламенту, клубы должны были выплатить долги игрокам до 1 июля.
«Адмирал» в минувшем сезоне КХЛ занял седьмое место в Восточной конференции, в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина команда уступила омскому «Авангарду».
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