Генменеджер «Адмирала»: Клуб погасил долги перед хоккеистами

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«Задолженность за прошлый сезон погашена», — сказал Мухометов.

В середине июня глава профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко сообщил ТАСС, что долги перед игроками за прошлый сезон имеют четыре клуба: «Лада», «Адмирал», минское «Динамо», а также АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо». Позднее генеральный директор «Лады» сообщил о погашении задолженностей.

Согласно регламенту, клубы должны были выплатить долги игрокам до 1 июля.

«Адмирал» в минувшем сезоне КХЛ занял седьмое место в Восточной конференции, в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина команда уступила омскому «Авангарду».