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10 июля 2017, 10:18 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Генменеджер «Адмирала»: Клуб погасил долги перед хоккеистами

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Адмирал» погасил задолженность перед игроками команды за прошлый сезон. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер владивостокского клуба Ильдар Мухометов.

Согласно регламенту КХЛ клубы должны были выплатить долги игрокам до 1 июля. Увеличить
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«Задолженность за прошлый сезон погашена», — сказал Мухометов.

В середине июня глава профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко сообщил ТАСС, что долги перед игроками за прошлый сезон имеют четыре клуба: «Лада», «Адмирал», минское «Динамо», а также АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо». Позднее генеральный директор «Лады» сообщил о погашении задолженностей.

Согласно регламенту, клубы должны были выплатить долги игрокам до 1 июля.

«Адмирал» в минувшем сезоне КХЛ занял седьмое место в Восточной конференции, в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина команда уступила омскому «Авангарду».

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Генменеджер "Адмирала": клуб погасил долги перед хоккеистами