Обзор дня: нужен ли Ягр в КХЛ?

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Илья Ковальчук был готов уехать в Северную Америку, вел напряженные переговоры, но его странное расставание с НХЛ сыграло с ним злую шутку. В «Дэвилз» его оставить не могли, и «Нью-Джерси» проявил принципиальность, требуя за Илью высокий выбор на драфте. Отдавать пики за ветерана никто не решился, учитывая, что Ковальчук все-таки уже не тот, что было четыре года назад. Но через год Илья уже будет неограниченно свободным агентом и если будет кому-то нужен, то подпишет соглашение.

Беда в том, что у него слишком много условий. Он, например, не хочет уезжать далеко от Нью-Йорка. И еще желал, чтобы команда на что-то претендовала. В общем, шансов было немного, чтобы все условия совпали. Выиграл ли от этого СКА? Конечно, они главные победители. Теперь у Олега Знарка есть первое звено, а Ковальчук может здорово играть в регулярном чемпионате. До плей-офф же слишком далеко, чтобы делать прогнозы.

ЧЕШСКИЙ ВЕТЕРАН.

Чешские СМИ сообщают, что Яромир Ягр готов играть в КХЛ, так как в Северной Америке у него нет предложений. Точнее, в НХЛ ему что-то предлагают, но довольно маленькие контракты, типа миллиона долларов за сезон, а на руки гораздо меньше. Как бы Яромир ни любил хоккей, у него есть понимание того, сколько он стоит, и ниже этой сумму в его возрасте опускаться бессмысленно. Не так поймут, да и перед коллегами стыдно.

Но совершенно не понимаю, зачем он сейчас в нашей лиге. Даже трудно представить клуб, где бы он пригодился. И я оставляю за скобками команды типа «Куньлуня» и «Слована». У них свои планы — если Ягр окажется там, то это их выбор. Но так ли он нужен российским клубам?

УХОД ИЗ «АК БАРСА».

Сообщается, что нападающий Евгений Григоренко может покинуть «Ак Барс». На первый сбор он не едет, а клуб предложил искать ему команду. Чемпион МХЛ 2010 года задержался в молодежном хоккее. После чемпионского сезона он снова остался в «Стальных лисах», набрал 82 очка в 70 матчах — это показатель того, что пора было переходить на новый уровень, а не сидеть в молодежке. С тех пор Евгений никак не может найти свою команду.

В родном Магнитогорске он оказался не нужен, переезд в Нижнекамск вроде бы подарил надежду, но там был смутный период, а затем игрока обменяли в «Ак Барс». Там у него вообще не было не единого шанса выбраться, да к тому же Григоренко получил перелом ноги в первой же игре. Сейчас он здоров — ему бы попасть в клуб, где давали бы играть и не старались бы обменять. При должном доверии он способен набирать более 20 очков за сезон.

НОВИЧКИ «АДМИРАЛА».

«Адмирал» подписал пробные контракты с несколькими хоккеистами, и это вызывает удивление. Сразу видно, что с финансами у клуба действительно не очень, а вообще для таких игроков нужно устраивать отдельные сборы, но ведь профсоюз гордится тем, что выбил длительный отпуск для клубов КХЛ, лишив их возможности проверять ребят без контрактов. Очередной шанс получит Максим Кицын, который вернулся в Россию из-за океана, но не смог впечатлить Петериса Скудру.

Константин Романов — воспитанник московского «Динамо», в 2006 году он подавал надежды, но это было так давно, что помнят немногие. Пишут, что он играл в ВХЛ, но забывают, что в прошлом сезоне он даже выступал в чемпионате Казахстана. Павел Махановский бился за место в составе «Авангарда», но не смог закрепиться. Лишь Алхас Кочкарев из МХЛ является перспективным игроком, так как еще не успел загубить свои возможности. На самом деле, мы все прекрасно понимаем, почему этим игрокам дают шанс именно в «Адмирале». Интересно, кого заявят на сезон?