Канадские хоккеисты «Барыса» учат казахский язык
Астанинский клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» представил видео, в котором североамериканские игроки команды учат казахский язык.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом клуб сообщает в своём «твиттере».
В сезоне-2016/17 по итогам регулярного чемпионата КХЛ команда из Астаны заняла пятое место в Восточной конференции. «Барсы» прошли один раунд
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