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10 июля 2017, 9:32 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Канадские хоккеисты «Барыса» учат казахский язык

Астанинский клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» представил видео, в котором североамериканские игроки команды учат казахский язык.

<span class=error>Астанинский</span> клуб Континентальной хоккейной лиги <span class=error>Барыс</span> представил видео в котором североамериканские игроки команды учат казахский язык. Увеличить
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Об этом клуб сообщает в своём «твиттере».

В сезоне-2016/17 по итогам регулярного чемпионата КХЛ команда из Астаны заняла пятое место в Восточной конференции. «Барсы» прошли один раунд плей-офф, в межсезонье Евгений Корешков сменил Эдуарда Занковца на посту главного тренера.

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