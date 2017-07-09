Дьявольская подножка. Почему Ковальчук остался в России

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КАРМИЧЕСКОЕ ВОЗДАЯНИЕ

Четыре года назад Илья Ковальчук захотел вернуться в Россию. «Нью-Джерси» пошел навстречу своей звезде, с которой сезоном ранее выходил в финал Кубка Стэнли. С тех пор «Девилз» не видели не то что финалов — они и в плей-офф-то не попадали, долгое время оставаясь чуть ли не самой серой и скучной командой НХЛ. В чемпионате-2016/17 у «Нью-Джерси» последнее место на «Востоке» и кошмарная разница «-61». Ну хоть первый пик на драфте отхватили, но и тот пока неочевидный — швейцарец Нико Хишир может выстрелить, но вторым Макдэвидом или даже Мэттьюсом он не станет.

Отъезд Ковальчука, конечно, лишь один из многих факторов, которые предопределили деградацию «Девилз». Но что самый яркий и тот, который навсегда остался в памяти болельщиков «Нью-Джерси», — это несомненно.

Своеобразное «кармическое воздаяние» настигло Илью в самый неподходящий момент. Ковальчук действительно хотел уехать в НХЛ — несмотря на вероятную потерю в сумме контракта, серьезный риск неудачи и Олимпиаду.

Но пока все рассуждали о том, что финансовые запросы россиянина слишком велики, и они отпугивают всех интересующихся, приключилась совершенно иная оказия, которая поставила непреодолимый заслон на пути форварда СКА в Северную Америку.

«МЕСТЬ» «ДЕВИЛЗ»

Что же случилось? Юридический статус Ковальчука в НХЛ прямо сейчас находится в подвешенном состоянии, поскольку своим отъездом и желанием вернуться он создал удивительный прецедент. Так вот, Кови может подписать контракт с 30 клубами лиги (всеми, кроме «Нью-Джерси») только в случае одобрения каждым из них. А вот для соглашения с «Девилз» никакие условия соблюдать не нужно.

Поэтому американский клуб, не обладая правами на Илью в привычном понимании этого правила в НХЛ, на деле полностью распоряжается его судьбой в заокеанском хоккейном пространстве. И «Нью-Джерси» поставил ему «дьявольскую» подножку, формально «отомстив» за событие четырехлетней давности.

Конечно, в этом не стоить искать злого умысла генменеджера «Девилз» Рэя Шеро. Тем более, что он лишь третий сезон работает в Ньюарке и лишь косвенно пострадал от действий Ковальчука.

Все упирается в бизнес. По нашей информации, «Нью-Джерси» хотел подписать Илью и обменять его в другой клуб, получив за это солидную компенсацию. Однако никто из претендентов, среди которых были «Рейнджерс» и «Коламбус», не захотел рисковать и отдавать за Кови приличные активы в виде сильных проспектов или драфт-пиков, которые очень бы пригодились «Девилз» в ближайшем будущем.

Заплатить 34-летнему форварду, который четыре года не играл в НХЛ, пять-шесть миллионов — не самая большая проблема. Всегда есть опция выкупа, шансы на обмен, да и сам контракт через год-два уже и закончится. А вот отданных хоккеистов и выборы на драфте уже не вернешь. Никто не захотел рисковать, а «Нью-Джерси» пошел на принцип, не захотев подвинуться в переговорах. И сложно их обвинять: разве они должны что-то нашему нападающему?

УДАЧА ДЛЯ СБОРНОЙ

Для СКА (и одновременно сборной России) сорванный отъезд Ковальчука — большая удача, прежде всего в имиджевом плане, хотя и про спортивный забывать не стоит. Потери Шипачева и Дадонова восполнять в КХЛ некем, а надежда выцепить Евгения Кузнецова из Северной Америки не оправдалась. «Вашингтон» ответил на предложение СКА российскому форварду сумасшедшим контрактом — от 62 с лишним миллионов долларов и восьми безмятежных лет было невозможно отказаться.

Но самое интересное — это даже не будущее соглашение Ковальчука с обладателем Кубка Гагарина, которое наверняка оставит его в ранге самого дорогого хоккеиста КХЛ, а ситуация, которая сложится через год. Совсем не случайно, что Илья не стремится подписать контракт на два-три сезона, чтобы не волноваться о своем будущем, а довольствуется коротким сроком, который обычно пугает хоккеистов за 30.

ЭТИ ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ

Дело в правилах заокеанской лиги. Сейчас Ковальчуку 34, в следующем апреле исполнится 35, что автоматически переводит его в особую, ветеранскую категорию игроков НХЛ, которые получают несколько иной по сравнению с другими хоккеистами статус.

Во-первых, будущим летом Ковальчуку не надо будет спрашивать разрешения вернуться — ни у «Нью-Джерси», ни у других 30 клубов. Он будет обычным неограниченно свободным агентом, который волен подписываться с кем душа пожелает. Что моментально увеличивает список потенциальных работодателей от тех, кто готов предложить какую-то компенсацию, до всех, кому нужен возрастной снайпер со звездным прошлым.

Во-вторых, хоккеисты в категории 35+ могут, как и новички лиги, получать зарплату, часть которой представляет из себя так называемые perfomance bonuses — бонусы за достижения. Видов этих самых «перфомансов» огромное множество: может учитываться как различная статистика, так и индивидуальные и командные трофеи.

Так, Яромир Ягр в прошлом сезоне (об этом мы рассказывали в специальном гиде по правилам подписания контрактов в НХЛ, почитайте) заработал во «Флориде» 5,5 миллиона долларов, причем полтора из них получил за счет бонусов — по 300 тысяч за достижение отметок в 10, 20, 30, 40 и 45 матчей. А еще по пять тысяч (отличная самоирония от великого чеха) он отхватил бы за победу в Кубке Стэнли и завоевание … «Харт Трофи» и «Арт Росса» — призов MVP и лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.

Так в чем же приятная сторона бонусов? Первое — до старта сезона они никак не учитываются в платежной ведомости. Команды, которые надеются на условные 25 — 30 шайб Ковальчука, но сомневаются, что ветеран еще способен их забрасывать, могут дать ему два-три миллиона долларов обычной зарплаты (base salary), а, допустим, каждые пять голов оценить в те же 300 тысяч. Не забьет — останется без денег. Ковальчуку придется биться за увеличение дохода, но зато клубы на переговорах будут сговорчивее.

Второй момент: даже если Илья выбьет слишком много бонусов, команда будет наказана на превышение «платежки», но не слишком жестко — в следующем сезоне ее личный потолок будет уменьшен на лишнюю сумму. Год назад из-за такого пострадал «Чикаго» — спасибо Артемию Панарину.