СКА подписал новый контракт с Ковальчуком на один год
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/.
Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА подписал новый контракт с нападающим Ильей Ковальчуком. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на один год. Срок его контракта со СКА истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что форвард рассчитывает вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), где правами на него владеет «Нью-Джерси».
В составе СКА нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter