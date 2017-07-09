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9 июля 2017, 20:03 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

СКА договорился об условиях однолетнего контракта с Ильёй Ковальчуком

СКА договорился об условиях однолетнего контракта с нападающим Ильёй Ковальчуком, сообщил «Чемпионату» источник в «армейском» клубе.

<span class=error>СКА</span> договорился об условиях однолетнего контракта с нападающим Ильёй Ковальчуком сообщил Чемпионату источник в армейском клубе. Увеличить
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Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

В прошлом сезоне Ковальчук стал чемпионом Континентальной хоккейной лиги, проведя в составе СКА 78 матчей, в которых забросил 38 шайб и отдал 49 результативных передач, набрав 87 очков при показателе полезности «+27».

Как сообщалось, игрок летом мог переехать в Национальную хоккейную лигу, но не договорился о контракте.

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