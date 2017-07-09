Майк Кинэн: В НХЛ про меня уже давно забыли. В России и Китае больше уважают опыт и мудрость

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МАКДЭВИД, МАЛКИН

— В среду Коннор Макдэвид подписал восьмилетний контракт на 100 миллионов долларов. Он действительно стоит таких денег? — разговор с Кинэном мы начали с актуального вопроса.

— Я всегда говорю, что в спорте, как и в любом бизнесе, ты получаешь не то, чего ты достоин, а то, о чем ты смог договориться. Если вы способны принести прибыль друг другу, как Макдэвид и «Эдмонтон», то это прежде всего отражение рынка, нежели индивидуальных умений хоккеиста. В НХЛ впервые заплатили столько денег, но в футболе и баскетболе это обычное дело.

— В сборной Канады вы работали с Уэйном Гретцки. Может ли Макдэвид повторить достижения великого канадца?

— Макдэвид наверняка будет доминировать в лиге, придя на смену Сидни Кросби и Евгению Малкину. Не верю, что Коннор или кто-то другой сможет приблизиться к великолепным результатам Гретцки в НХЛ. Хоккей значительно изменился, и вратари намного меньше пропускают. Дело не в Макдэвиде, а в игре. Хоккей вступил в новую эру благодаря финансовым возможностям лиги вкладывать такие деньги в хоккеистов.

— В КХЛ нужно ввести такой же потолок зарплат, как в НХЛ?

— Гибкий потолок у вас уже есть. В НХЛ тоже через это проходили. Когда зарплатный бюджет «Детройта» с Сергеем Федоровым был в три раза больше, чем у «Флориды», которую я тренировал. И Кубок Стэнли взяли именно «Ред Уингз». Все зависит от вашей философии. Много аргументов в пользу построения команды-династии с нуля, когда все поставлены в равные условия. Все зависит от работы тренеров, управления персоналом, внедрения новых технологий. Вся спортивная индустрия держится на этом, и болельщики довольны.

— В июне «Питтсбург» выиграл Кубок Стэнли во второй раз подряд. Говорит ли это о том, что наличие двух звездных центрфорвардов — важнейший аспект успеха?

— Я бы с этим согласился. Тем не менее, необходимы и отличные вратари, звездный защитник тоже не помешает. Если смотреть на команды-династии, то секрет успеха был в сочетании сильных исполнителей. Как в «Детройте» при Айзермане, Ларионове и Федорове, при Гретцки и Мессье в «Эдмонтоне», Лемье и Фрэнсисе в «Питтсбурге». Как говорят, сила команды таится где-то посередине.

— Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, но «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному хоккеисту плей-офф — снова получил Сидни Кросби. На ваш взгляд, это справедливо?

— К сожалению, я смотрел недостаточно матчей плей-офф, чтобы вынести какое-то суждение на этот счет. Всегда хватает споров по поводу того, кто выигрывает различные награды, — как «Конн Смайта», так и «Харт Трофи», который завоевал Макдэвид.

— Малкин уже трижды завоевывал Кубок Стэнли. Как отнеслись к его невключению в список 100 лучших игроков НХЛ всех времен в начале этого года?

— На мой взгляд, нескольких хоккеистов неоправданно забыли. Возможно, это связано с тем, что отбирали определенное количество представителей каждого десятилетия. Однако если бы выбирали бы лучших за все столетие, Евгений обязательно попал бы в топ-100.

БУРЕ

— Сергей Бобровский выиграл вторую «Везину» — а раньше ни один российский вратарь не получал даже один такой приз. Его уже можно сравнивать с Владиславом Третьяком?

— Третьяк играл в другую эпоху, безусловно, это один из лучших голкиперов в истории мирового хоккея. Бобровский поразил меня на Кубке мира в Канаде в прошлом году, он обладает невероятным мастерством. Возможны ли сравнения? Пока я бы не сравнивал его с Третьяком, но свой вклад в историю он уже внес.

— Три лучших российских игрока в истории НХЛ по вашему мнению?

— Хороший вопрос. Павел Буре. Я с ним работал и знаю, что никто не способен обойти «Русскую ракету» с точки зрения снайперских навыков. Тот же Игорь Ларионов — он навсегда останется одним из лучших центрфорвардов в истории хоккея. Вообще, таким вопросом вы загнали меня в угол. Про Сергея Федорова тоже нельзя забывать.

— То есть Евгений Малкин не попадет в это число?

— Ну, вы просили только троих. А так — есть Фетисов, есть Овечкин с Малкиным. Я вам могу назвать целую команду — это будет намного проще, чем выбирать троих лучших.

— Когда вы играли в финале Кубка Стэнли в 1994-м, вашему «Рейнджерс» противостоял Ванкувер с Буре. Как вы пытались остановить «Русскую ракету»?

— Поэтому я и назвал Павла в числе трех лучших — у нас не было возможности полностью выключить Буре из игры. Его невозможно остановить — но мы пытались. До сих пор помню тот великолепный сэйв нашего вратаря Майка Рихтера во время буллита Буре.

Не забывайте, что у нас была целая группа великолепных российских игроков в составе: Ковалев, Зубов — их тоже можно включить в список лучших русских в НХЛ. А еще были Карповцев, Немчинов. Они стали первыми россиянами, выигравшими Кубок Стэнли.

— Как вы стали так близки с Буре? Он ведь приложил руку к вашему назначению во «Флориду»?

— Да, все верно. Он уважал мою хоккейную философию и стратегию. Возможно, на него влияло советское прошлое, и ему нравился мой тренерский подход. Большинству звезд, с кем я работал, он нравился, так как они знали, что это позволяет добиваться результатов.

Они большие профессионалы с точки зрения персональной игры. Но я скажу, что их проще тренировать. Они гипермотивированы. Это люди, которые хотят выигрывать. Хотят быть лучшими. Так что считаю, что это просто часть отношений, которая была с Буре.

— Работай вы с Овечкиным, он бы стал обладателем Кубка Стэнли?

— Не знаю. Не так хорошо знаю Александра. Не могу ответить на этот вопрос.

КИТАЙ

— НХЛ пропустит Олимпиаду в Пхенчхане. Уверены, что лига поедет на Зимние игры в Китай в 2022 году?

— Не могу утверждать наверняка, но Гэри Бэттмен и представители профсоюза игроков лиги уже посетили Китай. В первую очередь, их привлекли финансовые перспективы. Правительство КНР делает многое для развития хоккея в стране. Спортивные власти и руководство «Куньлуня» вместе воплощают директиву, по которой в ближайшие пять лет 100 тысяч детей встанут на коньки. Количество арен планируют увеличить с 250 до 1000.

Не стоит недооценивать китайских людей, когда они задались какой-то целью. Когда я начал работать, был лишь клуб в КХЛ. За три месяца вся вертикаль выросла по экспоненте, и были созданы команды в ВХЛ и в МХЛ. Профессиональная женская команда выступит в Канадской лиге — CWHL. Юноши и девушки до 18 лет будут готовиться в Канаде и Бостоне. Глава государства очень заинтересован в развитии зимних видов спорта и нашего проекта. Так что велика вероятность, что через пять лет НХЛ позволит своим хоккеистам поехать на китайскую Олимпиаду.

В Китае много сил брошено на развитие игры. Например, чтобы научить хоккею полмиллиона детей нужно, как минимум, столько же коньков, комплектов формы и значительно больше клюшек. Кроме того, надо построить дополнительные катки, пригласить тренеров и обучить персонал для всего остального процесса. Представляете, сколько рабочих мест появится только в этой области. Проект очень амбициозный, и результаты вас удивят.

— Как вы вообще оказались в Китае?

— С представителями клуба мы познакомились в декабре на юбилее российского хоккея. Руководители ФХР отрекомендовали меня как человека, который сможет организовать хоккейную программу. Сначала я ответил, что направление слишком широкое, и я не готов работать по 80 часов в неделю, но предложил помощь в качестве консультанта. Мы с Филом Эспозито сделали символическое вбрасывание на первом матче плей-офф в Пекине.

После ухода Владимира Юрзинова-младшего мне предложили занять пост главного тренера. Мне хорошо знакомы реалии КХЛ, работа в Магнитогорске оставила отличные воспоминания. После НХЛ было интересно окунуться не только в другую лигу, где играют на других площадках в другом стиле, но и погрузиться в новую культуру. Я все больше узнавал о вашей стране. Как я уже говорил, Россию я действительно полюбил. Теперь у меня появился шанс поработать в новой среде — самой густонаселенной стране мира.

— Олимпийские игры-2022 в качестве главного тренера сборной Китая — это новый вызов?

— Я никогда не работал на Олимпиаде, но думаю, что Кубки Канады и мира — это более сложный турнир. На них тебе приходится играть только против топ-сборных, а не против команд, которые сами прекрасно представляют, что у них нет шансов тебя обыграть. Правда, при всем моем уважении, нынешнее противостояние Канады и России — это совсем не то, что было между моей сборной и СССР в 1987-м.

— Что больше всего вас удивило в Китае?

— Не то, чтобы удивило … но число жителей, миллиард и триста или даже четыреста миллионов людей, двадцать городов, где больше двадцати миллионов — это невероятно. Вы думаете, что это у вас в Москве большие пробки? Ты довольно быстро понимаешь, когда видишь на улицах такое огромное количество народу, что в российской столице все спокойно в сравнении с тем, что творится в Китае — там настоящий хаос.

— А насколько сложны китайские имена и фамилии в сравнении с русскими? (в этот момент мы показываем Кинэну листок со словами «Алтыбармакян» и «Краснослободцев»).

— Нет, я не смогу произнести это (улыбается). А вот этих легко — Кошечкин, Терещенко, Железков. В Китае же много очень простых фамилий — Ли, Ван.

— Многие китайцы просят вас с ними сфотографироваться?

— Бывает. Хоккей в Китае не так популярен, как в Северной Америке или России, но иногда происходят любопытные встречи. Как-то я зашел в банк, и молодая женщина попросила сфотографироваться с ней. Я спросил ее: «Откуда вы знаете, кто я?», а она отвечает: «Мой племянник играет в хоккей в Ванкувере».

МАГНИТОГОРСК

— Вы говорите, что любите Россию. Что вам нравится в нашей стране больше всего?

— Люди. Я бывал в местах, где им приходится тяжело работать, в том числе под землей. Русские люди — скромные и дружелюбные, умеют сочувствовать, и это мне чем-то напомнило канадцев. В том же Магнитогорске нет большого числа развлечений, кроме матчей «Металлурга», или большого числа занятий для детей — поэтому многие из них идут в хоккей.

— Однажды вы сказали, что Магнитогорск — это настоящая Россия, а Москва — нет. Что вы имели в виду?

— Адаптация в другой стране для иностранца всегда тяжело проходит. Но в Магнитогорске очень небольшое количество людей вокруг говорит на английском. Сложно привыкать, когда не можешь общаться с людьми. Но сейчас я уже в состоянии объясниться по-русски. Сходить в ресторан, заказать себе что-нибудь. В Москве с этим иначе. Здесь намного больше западного влияния. И в Санкт-Петербурге тоже.

Вот допустим сейчас, когда мы прилетали в Москву, у молодых игроков, которые в этом городе были впервые, никаких проблем не возникло. Везде можно спросить человека что-нибудь на английском, и ты найдешь кого-то, кто тебе поможет. А в Магнитогорске заходишь, например, в магазин. Спрашиваешь, а никто даже не понимает, что ты сказал. Поэтому приходиться искать способы, чтобы общаться.

— В Магнитогорске вы запустили тренерскую карьеру Ильи Воробьева. Как оцениваете его потенциал?

— Илью отлично подготовил его отец. И хотя стиль работы и взгляды различаются, сын унаследовал психологию победителя. Будучи моим помощником, Воробьев здорово впитывал информацию и научился хорошо чувствовать игру. У него есть уверенность и нужные для нашей профессии инстинкты.

— Видите Воробьева во главе национальной команды?

— Все будет зависеть от него самого. Он молод, но уже выигрывал Кубок Гагарина. Никогда не спрашивал его о желании поработать в НХЛ, но этой целью он вполне может задаться.

— С Евгением Малкиным про Магнитогорск разговаривали?

— Я встретил его там однажды. Он переходил дорогу возле арены. Да, провели некоторое время, пообщались. В Магнитогорске много людей, которые работают на заводах. Много и тяжело работают. А экономического влияния западной части страны нет. Таких денег, как в Москве, в Магнитогорске не увидишь.

— Вы знамениты своим эмоциональным поведением на скамейке. Что вы демонстрировали в этот момент? (достаем фотографию, на котором Кинэн показывает неоднозначный жест).

— Вероятно, я говорил судье, что он слепой (смеется). В духе «ты что, ничего не видишь»?

— Вы не хотите написать книгу о вашем российском опыте, как Дэйв Кинг?

— Меня просили сделать это очень много раз, но я всегда отвечаю: «Может быть, когда закончится моя карьера». Пока рановато.

— Какие женщины красивее: канадские или русские?

— Ох, тут для меня вход воспрещен (смеется).

— А что вы больше любите: русскую водку или канадский виски?

— Я не пью виски, так что, видимо, мой ответ — водка. Иногда пью ее, но, конечно, не в таких количествах, как вы это делаете. Знаю, что виски очень популярен в Канаде, но я не его фанат.

— В 1987-м во время Кубка Канады, вы вряд ли могли представить, что будете работать в России?

— Да, это точно. Советский Союз был последним местом для работы, о котором я мог подумать — из-за «железного занавеса». Правда, у меня был «опыт» коммунизма, когда я был молодым студентом. Тогда я играл за команду университета из Торонто, и мы приехали на серию матчей в Польшу, жили там на базе. Я обменивал свои джинсы на черном рынке, играл перед десятью тысячами стоящих зрителей — никаких сидений. Причем все болельщики — мужчины, женщин не было. Все это было совершенно ново и удивительно на тот момент для меня.

НХЛ И КХЛ

— Почему даже Олимпиада не смогла остановить отток звезд КХЛ в НХЛ?

— Стоит посмотреть на все это с другой стороны. В КХЛ играет около полусотни канадских хоккеистов. Это не односторонняя дорога, кто-то уезжает из России, но многие отличные игроки наоборот приезжают сюда. НХЛ остается мечтой для хоккеистов, например, Виктор Антипин и Алексей Береглазов решились перейти из «Магнитки» в клубы заокеанской лиги. Очень интересны, как игроки КХЛ, которые считались суперзвездами в России, смогут адаптироваться к американскому хоккею. Есть люди, у которых намного лучше получается выступать здесь, на большом льду. Например, Крис Ли. Топовый защитник в КХЛ, который никогда не имел возможности поиграть в НХЛ.

— В России хоккей бьется по популярности с футболом. Вы знаете каких-нибудь наших футболистов или клубы?

— Могу назвать ЦСКА. Любопытно, что в Канаде европейский футбол до сих пор не имеет такой популярности, как в Европе или России. И, кстати, в Китае он тоже обретает все большее влияние — вместе с баскетболом, хоккеем и тем же американским футболом. Подходы меняются: раньше в этой стране уделялось огромное внимание образованию, но почти никто не занимался спортом, особенно его игровыми видами. Но сейчас ситуация кардинально изменилась.

— Вы выиграли Кубок Канады, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Где вы находите мотивацию для продолжения карьеры?

— Я просто очень люблю хоккей. У меня такое ДНК, видимо, которое предрасположено к нему. Я страстный человек — а у других в хоккее ничего и не получается. Да и, например, вы же не спрашиваете пианиста в 50 или 60 лет, почему он до сих пор играет и не уходит на пенсию? Ко всему прочему, я даже не знаю, чем бы еще мог заняться в жизни.

— Могли бы представить свое возвращение в НХЛ?

— Вряд ли. Они забыли про меня уже давно. А в России и Китае по сравнению с Северной Америкой совсем другие философские и культурные подходы, в которых больше уважают опыт и мудрость. И это относится не только к спорту — ко всем сферам.

— Но некоторые тренеры-ветераны в НХЛ еще работают: Кен Хичкок, Джон Торторелла, Линди Рафф …