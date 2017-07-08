Алексей Терещенко: Хочу закрыть все неприятные вопросы и играть в «Динамо»
Форвард
бело-голубых Алексей Терещенко приехал на динамовскую базу в Новогорске и заявил, что хочет продолжить карьеру в родном клубе.
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Еще недавно Алексей Терещенко был категорически против того, чтоб переписывать контракт с «Динамо». Однако время юридических битв прошло, улеглись страсти.
— Я готов играть за «Динамо». Это мой родной клуб, я здесь вырос, — сразу заявил Алексей. — У меня здесь, можно сказать, семья. Хочется в нее вернуться. А некоторые неприятные вопросы закрыть навсегда.
— Что скажете о нынешней динамовской команде, в которой много молодежи?
— Что эти ребята — наше будущее. И я хотел бы передать им свой опыт.
— У вас были такие же напряженные моменты в карьере?
— Были и совсем недавно.
— То есть ответы вас полностью удовлетворили?
— Ну что значит «удовлетворили»? Ситуация такая, что она ни для кого хорошо не сложилась. Почему клуб оказался в таком печальном состоянии, по каким причинам… Не наше дело в этом разбираться. А нам бы хотелось просто тренироваться и работать в спокойном режиме. Чтоб нас от хоккея ничего не отвлекало. К нам могут быть вопросы по игре, по физическому состоянию. Но не о том, что происходит в руководстве. Потому что такие разговоры в итоге никого не делают ни лучше, ни краше. Нельзя было до такого состояния доводить команду. Я сейчас о прошлогодней команде говорю.
— Вы сегодня приехали на базу с
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— То есть вы готовы приступить к тренировкам уже сегодня?
— Да я и так уже тренируюсь по индивидуальному плану. Просто у меня есть небольшие проблемы после операции в Германии. Сроки окончания реабилитации — конец августа или начало сентября. А может и раньше! Надеюсь, это не помешает моим переговорам с «Динамо» о новом контракте. Какие требования у Воробьева я прекрасно знаю. Игроков, которые номер отбывают, у нас в составе не будет. Да в «Динамо» безразличных людей никогда и не было. Здесь все бьются от начала до конца. Климат такой.
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