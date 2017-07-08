Есмантович: ЦСКА не ведёт переговоры с Никитой Задоровым, даже близко такого нет
Президент ЦСКА Игорь Есмантович опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что защитник Никита Задоров, который пока не договорился о новом контракте с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш», может пополнить состав «армейской» команды.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Информация о том, что Никита Задоров окажется в ЦСКА, не соответствует действительности. ЦСКА не ведёт переговоры с защитником, даже близко такого нет», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В прошедшем сезоне лиги 22-летний игрок провёл 56 матчей, набрав 10 (0+10) очков при показателе полезности «-20».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter