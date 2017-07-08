Есмантович: ЦСКА не ведёт переговоры с Никитой Задоровым, даже близко такого нет

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«Информация о том, что Никита Задоров окажется в ЦСКА, не соответствует действительности. ЦСКА не ведёт переговоры с защитником, даже близко такого нет», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В прошедшем сезоне лиги 22-летний игрок провёл 56 матчей, набрав 10 (0+10) очков при показателе полезности «-20».