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8 июля 2017, 20:44 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Есмантович: ЦСКА не ведёт переговоры с Никитой Задоровым, даже близко такого нет

Президент ЦСКА Игорь Есмантович опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что защитник Никита Задоров, который пока не договорился о новом контракте с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш», может пополнить состав «армейской» команды.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о том что защитник Никита <span class=error>Задоров</span> который пока не договорился о новом контракте с клубом <span class=error>НХЛ</span> Колорадо Эвеланш может пополнить состав армейской команды. Увеличить
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«Информация о том, что Никита Задоров окажется в ЦСКА, не соответствует действительности. ЦСКА не ведёт переговоры с защитником, даже близко такого нет», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В прошедшем сезоне лиги 22-летний игрок провёл 56 матчей, набрав 10 (0+10) очков при показателе полезности «-20».

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