«Ягр хочет вернуться в Россию». Мы знаем, где Яромиру надо играть в КХЛ
Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о том, в каком клубе КХЛ может оказаться Яромир Ягр, который не нашел себе работу в Америке.
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«ФЛОРИДА» ОТШИЛА ЯГРА
45-летний Яромир Ягр до сих пор не подписал контракт в Северной Америке. И теперь пошли разговоры, что великий чех может вернуться в КХЛ. Так ли это? Давайте разберемся, взвесим шансы.
Да, солидных предложений у Ягра пока нет. Ведь как он действовал, когда 1 июля открывался рынок свободных агентов? Сразу же хватал самый большой контракт — и переходил в эту команду. «Филадельфия», «Даллас», «Нью-Джерси» — без разницы. В последние годы цена на Ягра колебалась в районе $3,5 — 4,5 млн за сезон. В прошлом году с учетом бонусов Яромир вообще заработал на «Флориде» аж 5 миллионов и 515 тысяч долларов. Колоссальные деньги для форварда, которому уже 45 лет.
Понятно, никто не хочет, чтобы его зарплата драматически упала. Ягр — веселый приятный человек, но он будет сражаться за каждый цент. Однако теперь много денег его агенту Петру Свободе никто не предлагает.
Поэтому мы видим, как потрясающий шоумен и талантливый пиарщик Яромир начинает разогревать публику. Он пишет в твиттере: «1994 год — Ягру звонят все генменеджеры. 2017 год — не звонит никто».
Или вот еще жалоба: «Я везде вижу и читаю, что свободные агенты получают звонки от 10−12 клубов. А я никому не интересен! Пытаюсь звонить сам, но никто не берет трубку».
В своем последнем сообщении на публику Ягр держит в руках свою
Да, «Флорида» уже четко сказала, что Ягра в их клубе больше не будет.
НЕ ГОТОВ ИГРАТЬ ЗА МИЛЛИОН
Вообще в НХЛ можно найти достаточно клубов, которые охотно взяли бы Яромира Ягра. Он мог бы увеличить атакующую мощь «Монреаля» и взвинтить продажу хоккейных свитеров раза в два. «Вашингтон» сейчас в такой ситуации, что в
Эксперты называют вариант с «Эдмонтоном», где Ягр мог бы зажигать во
Для этого Ягру надо сделать одно — написать в твиттере: «Я готов играть за 500 тысяч долларов в год!» Ну или за миллион. Тогда охотники на Яромира точно найдутся.
Но сам легендарный ветеран хочет играть дальше в хоккей не только из любви к искусству. Он себе цену знает.
Однако в НХЛ пока не видно клубов, готовых платить Ягру даже $3 млн за сезон.
ПУТЬ В ПОДНЕБЕСНУЮ
И тут возникает слух о том, что Яромир может вернуться в КХЛ. Не удивлюсь, если эту сигнальную ракету запустили из чешского лагеря, чтобы показать, что к Ягру есть интерес в хоккейном мире, да и рынок КХЛ не помешает разогреть.
Легкомысленное издание Blesk.cz цитирует из своего источника: «Если Яромир не отыщет работу в НХЛ, то найдет себе клуб в России. Интерес к нему есть до сих пор».
Если ЦСКА подписывает защитника Никиту Нестерова на 90 млн рублей в год, то за такие же деньги в КХЛ может приехать Ягр. С учетом разницы в налогах это и есть $3 млн. Но где в нашей лиге может оказаться чех?
По моей информации, Ягром пока не интересуются в Омске, где он провел четыре сезона. Да и не подходит ветеран под стиль команды, которую строит тренер Андрей Скабелка: молодая, энергичная, универсальная, силовая, скоростная, где много борьбы.
И мне даже передали официальное заявление «Авангарда»: «Вопрос возвращения Ягра в Омск не рассматривается».
Яромир не нужен ЦСКА, где перебор игроков. СКА могли бы взять Ярдо ради куража, но это
Ягр в «Витязе», где в руководстве есть влиятельные Михаил Головков и Александр Медведев — это шанс собирать аншлаги на стадионе в Подольске. Это было бы круто.
Но я в КХЛ вижу только один сногсшибательный вариант у Яромира, где сложится пасьянс.
Это «Куньлунь». Почему?
Один Яо Мин, и весь Китай заболел баскетболом, зафанатев от НБА.
Бобби Халл с Горди Хоу, и к ВХА совсем иначе начали относиться в Северной Америке.
Да тот же Ягр пробуждал интерес к КХЛ на заре ее рождения.
К тому же в «Куньлуне» главным тренером работает Майк Кинэн, и он быстро найдет с Ягром общий язык, выстроит под него пятерку, будет экономно расходовать физический ресурс ветерана.
Ягр в «Куньлуне» — это была бы бомба! Я очень жду и верю, что эта карта сыграет.
Секи фишку, Яромир. Переезжай в Китай!
Павел Лысенков
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