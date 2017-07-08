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8 июля 2017, 15:25 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Источник: Если Ягр не найдёт клуб в НХЛ, то будет играть в России

Чешское издание Blesk.cz отмечает, что находящийся без контракта 45-летний нападающий Яромир Ягр может продолжить свою карьеру в КХЛ.

Чешское издание Blesk.cz отмечает что находящийся без контракта 45-летний нападающий <span class=error>Яромир</span> <span class=error>Ягр</span> может продолжить свою карьеру в <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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«Канадские аналитики говорят, что «Монреаль» и «Калгари» нуждаются в усилении атаки, но эти варианты не выглядят быстрыми. Остаётся Россия, и в КХЛ Яромиру быстро подготовят контракт, достаточно лишь один раз позвонить и сказать «да». Шесть лет назад он уехал из Омска, и эта история, похоже, не закончена. Таков взгляд из России.

Чешского ветерана там очень любят, его контракт был «загружен» миллионами. Теперь он свободен и может делать то, что хочет, после того как ему помахали ручкой «пантеры». Если Ягр не найдёт работу в НХЛ, он уедет в Россию. Интерес к нему там есть до сих пор — сообщает источник, хорошо знакомый с ситуацией", — пишет издание.

Напомним, что Яромир играл за омский «Авангард» с 2008 по 2011 год, а затем вернулся в Национальную хоккейную лигу, где является неограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне он набрал за «Флориду Пантерз» 46 (16+30) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.
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