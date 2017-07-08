Источник: Если Ягр не найдёт клуб в НХЛ, то будет играть в России

«Канадские аналитики говорят, что «Монреаль» и «Калгари» нуждаются в усилении атаки, но эти варианты не выглядят быстрыми. Остаётся Россия, и в КХЛ Яромиру быстро подготовят контракт, достаточно лишь один раз позвонить и сказать «да». Шесть лет назад он уехал из Омска, и эта история, похоже, не закончена. Таков взгляд из России.

Чешского ветерана там очень любят, его контракт был «загружен» миллионами. Теперь он свободен и может делать то, что хочет, после того как ему помахали ручкой «пантеры». Если Ягр не найдёт работу в НХЛ, он уедет в Россию. Интерес к нему там есть до сих пор — сообщает источник, хорошо знакомый с ситуацией", — пишет издание.



Напомним, что Яромир играл за омский «Авангард» с 2008 по 2011 год, а затем вернулся в Национальную хоккейную лигу, где является неограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне он набрал за «Флориду Пантерз» 46 (16+30) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.