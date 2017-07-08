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8 июля 2017, 12:27 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник Мэтт Гилрой подписал контракт с «Йокеритом»

Обновлено: 12:45
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Финский клуб «Йокерит» подписал контракт с защитником Мэттом Гилроем, информирует официальный сайт клуба из Хельсинки.

В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за московский «Спартак», набрав 38 (7+31) очков в 57 встречах при показателе полезности «-19» и 9 минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду больше 25 минут за матч.

Как ранее рассказал агент хоккеиста, после сезона-2016/17 Гилрой получил новое предложение от «Спартака», но принял решение рассмотреть другие варианты.

Йокерит
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