11 игроков КХЛ, по-прежнему доступных на рынке свободных агентов

Михаил Анисин

И снова перед началом сезона Михаил Анисин остался без команды. Прошлым летом его подписал новокузнецкий «Металлург», но чем закончилась та история, мы прекрасно помним. Нападающий дважды прогулял тренировку и был отчислен из команды. Последние полгода опальный форвард провёл там, откуда в КХЛ обычно уже не возвращаются. Михаил выступал в составе «Сарыарки» из ВХЛ и делал это неплохо, забросив четыре шайбы и отдав три передачи за 10 матчей. Среди вариантов для Анисина называют московское «Динамо», которое может растерять большую часть своих игроков, поэтому подписание игрока, почти пять лет назад со скандалом покинувшего команду, может оказаться не так уж некстати.

Николай Жердев

Каждый последующий сезон в последнее время складывается хуже, чем предыдущий, и это не может не огорчать. Некогда слывший одним из самых талантливых нападающих российского хоккея, Жердев стал жертвой массового сокращения, произошедшего в это межсезонье в нижегородском «Торпедо», и теперь вынужден искать себе работу. По словам главного тренера команды Петериса Скудры, с приходом Еглича и Муршака уровень атакующей линии нижегородцев возрос, и поэтому Николаю не нашлось в ней места.

Григорий Панин

В последнее время много говорится о возвращении защитника в «Ак Барс», но, по словам самого игрока, ситуация пока — в подвешенном состоянии. Впрочем, как сказал главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов, Григория в команде не будет. Интересно было бы посмотреть на его потенциальный переход в другой клуб из Татарстана — нижнекамский «Нефтехимик» — и на то, как один из самых жёстких защитников лиги смог бы сработаться с Андреем Назаровым.

Евгений Артюхин

В прошлом сезоне Артюхин пополнил состав «Сибири», где запомнился игрой в своём фирменном стиле и несколькими драками. По ходу чемпионата Евгений даже стал капитаном новосибирской команды, но по окончании сезона вместе с другими лидерами он вынужден был покинуть «Сибирь». Не так давно проходила информация, согласно которой 33-летний форвард силового плана может пополнить состав московского «Динамо», но пока эти разговоры беспредметны.

Александр Сёмин

У красноярца в виде чёрного клейма — провальный плей-офф прошедшего сезона, в котором он не забросил ни одной шайбы. Такой результат для форварда его уровня — нонсенс, поэтому «Магнитка» расторгла с ним контракт. Впрочем, даже несмотря на это, слабо верится в то, что Александр со своим уровнем мастерства не нужен ни одной команде КХЛ.

Игорь Радулов

Дела у Игоря Радулова, к сожалению, складываются далеко не так хорошо, как у его младшего брата, заключившего на днях выгодный контракт с «Даллас Старз». По ходу прошлого сезона форварду дважды приходилось расторгать трудовые договоры со своими клубами — «Югрой» и «Северсталью» Причём ни за один из них он, будучи нападающим, не забросил ни одной шайбы. Кредитная история у Игоря далеко не лучшая, вряд ли он в это межсезонье будет интересен большому количеству клубов КХЛ.

Николай Белов

Николай провёл весьма неплохой чемпионат в челябинском «Тракторе». Этот сезон стал одним из самых результативных в его карьере, и местным болельщикам наверняка хотелось бы увидеть Белова и в следующем году в родной команде. Помешали этому однолетний контракт и желание игрока уехать в НХЛ. Пока что о вариантах продолжения карьеры за океаном ничего не было слышно, поэтому остаётся пожелать ему удачи.

Игорь Фефелов

В КХЛ по-прежнему ощущается дефицит центрфорвардов с российским паспортом, поэтому Фефелов, успевший поработать под руководством Андрея Скабелки в «Сибири», наверняка найдёт работу в ближайшее время. В пользу игрока говорит умение выполнять большой объём черновой работы. В отличие от многих игроков из этого списка, у Игоря есть преимущество — молодость, ему всего 23 года, и будем надеяться, что его последнее слово ещё впереди.

Роман Людучин

Суперзабивным форвардом Людучин, наиболее известный болельщикам по выступлениям за московский «Спартак», никогда не слыл. Не прыгнул он выше головы и в «Югре», и это, возможно, стало для руководства ханты-мансийского клуба причиной расставания с ним. Возможно, что этот сезон — едва ли не последний шанс для Романа совершить что-нибудь яркое и запоминающееся на уровне КХЛ.

Сергей Соин

Минувший сезон у Сергея не задался. Нападающий травмировал ключицу в самом начале регулярного чемпионата, вернулся в строй к середине ноября, но вскоре опять отправился в лазарет. Продлевать контракт со столь часто травмирующимся форвардом на стали, и теперь Соин — без клуба. В этой ситуации ему, в первую очередь, нужно тренерское доверие. Информации о дальнейшем трудоустройстве Сергея пока что нет. Красивым шагом было бы возвращение в московское «Динамо», которому предстоит собирать новую команду. Но это пока только в теории.

Андрей Локтионов

Локтионов, пожалуй, не был лидером «Локомотива», но и картины в ярославском клубе он не портил. 30 апреля у форварда закончился контракт с клубом, и пока что стороны не пришли к соглашению насчёт продолжения сотрудничества. Агент игрока Игорь Ларионов уже заявлял, что у Андрея есть варианты продолжения карьеры за океаном, откуда он вернулся несколько лет назад, а также что «Локомотив» не совсем адекватно относится к нападающему. «У Андрея есть пара вариантов в НХЛ, пока не буду называть команды. Мы провели переговоры с Ярославлем, но “Локомотив” пока не готов пойти на наши условия. Отношение к Локтионову со стороны клуба не совсем адекватное», — так описывал положение дел Ларионов.