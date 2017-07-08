«Йокерит» расторг контракт с Сакари Салминеном
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Финский клуб «Йокерит» решил расторгнуть контракт с нападающим Сакари Салминеном, информирует
Ilta-Sanomat.
У 29-летнего Салминена оставался ещё один год по действовавшему контракту.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 26 (6+20) результативных баллов при показателе полезности «+3» и 16 минутах штрафного времени. В среднем на льду Салминен проводил около 15 с половиной минут.
Ранее финский хоккеист защищал цвета нижегородского «Торпедо».
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