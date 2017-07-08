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8 июля 2017, 11:32 | Хоккей: КХЛ | Прессбол

Горди Дуайер был представлен команде «Динамо-Минск» и провел первую тренировку

В субботу, 8 июля, новый тренер «Динамо-Минск» Горди Дуайер был представлен команде и провел первую тренировку.

В субботу 8 июля новый тренер Динамо-Минск <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайер</span> был представлен команде и провел первую тренировку. Увеличить
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Главкома представлял генеральный директор клуба Анатолий Курилец, который выразил уверенность, что под руководством Дуайера в новом сезоне «зубры» покажут достойный результат. Также с командой встретились вновь прибывшие члены тренерского штаба — Сергей Стась, который будет отвечать за защитников, и Константин Кольцов, в чьи обязанности войдет работа с нападающими. А вскоре после встречи тренеры и игроки отправились в игровой зал, где и прошла первая тренировка под началом нового главкома, отмечает официальный сайт «Динамо».

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