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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30320710/
7 июля 2017, 22:02 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Пилипенко, покинувший московское «Динамо», перешел в «Автомобилист»

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. Екатеринбургский «Автомобилист» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с хоккеистом Кириллом Пилипенко, который ранее покинул московское «Динамо».

Как сообщается, 20-летний нападающий подписал с «Автомобилистом» двусторонний контракт сроком на два сезона.

Пилипенко стал одним из 42 игроков из системы «Динамо», которым дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и совместная дисциплинарная палата Федерация хоккея России (ФХР) и КХЛ предоставили в начале июля по заявлению статус неограниченно свободных агентов.

Всего в КХЛ форвард провел за «Динамо» шесть матчей, в которых забросил две шайбы, а также однажды был признан лучшим новичком недели в лиге. С 2015 года Пилипенко выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в составе балашихинского «Динамо», с которым в 2016 году выиграл Братину, и всего провел в ВХЛ 80 матчей, набрав 56 (29+27) очков.

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