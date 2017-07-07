Пилипенко, покинувший московское «Динамо», перешел в «Автомобилист»

Как сообщается, 20-летний нападающий подписал с «Автомобилистом» двусторонний контракт сроком на два сезона.

Пилипенко стал одним из 42 игроков из системы «Динамо», которым дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и совместная дисциплинарная палата Федерация хоккея России (ФХР) и КХЛ предоставили в начале июля по заявлению статус неограниченно свободных агентов.

Всего в КХЛ форвард провел за «Динамо» шесть матчей, в которых забросил две шайбы, а также однажды был признан лучшим новичком недели в лиге. С 2015 года Пилипенко выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в составе балашихинского «Динамо», с которым в 2016 году выиграл Братину, и всего провел в ВХЛ 80 матчей, набрав 56 (29+27) очков.