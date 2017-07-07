Гомоляко: «Металлург» будет биться до последнего, несмотря на потери в составе
МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» будет биться, несмотря на уход ключевых игроков. Об этом ТАСС сообщил чемпион России, двукратный победитель Евролиги в составе «Металлурга» Сергей Гомоляко.
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В пятницу «Ак Барс» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Данисом Зариповым. Форвард ранее выступал за «Металлург», играя в одном звене с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем.
«Несомненно, это тяжелая потеря для клуба, и будет непросто найти замену игроку такого высокого калибра. Нужно, чтобы взаимопонимание с тем же Коваржем и Мозякиным было на максимальном уровне. В данный момент не могу сказать, кто сможет заменить Зарипова, но Илья Воробьев мощный тренер и, думаю, он найдет оптимальное сочетание», — сказал Гомоляко.
Ранее магнитогорский клуб покинули, в частности, защитники Алексей Береглазов, Виктор Антипин и Крис Ли.
«Ушли ключевые игроки, но в то же время пришли Денисов, Шенфельд и еще ряд хороших игроков. Этот сезон будет достаточно сложным для “Металлурга”, но в любом случае команда будет биться до конца и только за самые высокие позиции», — добавил Гомоляко.
В сезоне-2016/17 магнитогорский «Металлург» стал финалистом Кубка Гагарина, в решающей серии уступив СКА со счетом 1−4.
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