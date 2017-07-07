Экс-хоккеисты минского «Динамо» Стась и Кольцов вошли в тренерский штаб команды
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт. Бывшие хоккеисты минского «Динамо» Сергей Стась и Константин Кольцов вошли в тренерский штаб белорусской команды, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
Стась начал карьеру игрока в «Динамо» в 1992 году и провел за «зубров» два сезона. За сборную Белоруссии игрок провел 97 матчей. После окончания игровой карьеры 43-летний Стась входил в тренерский штаб хоккейного клуба «Гомель», а также проходил стажировку в сборной Белоруссии и «Динамо» (Минск).
36-летний Кольцов на протяжении карьеры выступал за череповецкую «Северсталь», казанский «Ак Барс», московский «Спартак». В НХЛ форвард провел несколько сезонов за «Питтсбург Пингвинз». Завершил карьеру игрока Кольцов в минском «Динамо» по окончанию сезона-2015/16.
В конце июня главным тренером минского клуба стал канадский специалист Горди Дуайер. В прошедшем сезоне КХЛ «Динамо» с пятого места в Западной конференции вышло в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter