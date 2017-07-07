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7 июля 2017, 18:58 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Эркка Вестерлунд: «Салават» должен стать хорошей командой. Это мои самые большие ожидания

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд в интервью официальному сайту клуба рассказал, чего ждет от команды в следующем сезоне. Также специалист отметил, что доволен приобретенными игроками.

Главный тренер <span class=error>Салавата</span> <span class=error>Юлаева</span> <span class=error>Эркка</span> Вестерлунд рассказал чего ждет от команды в следующем сезоне. Увеличить
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— Вы довольны новыми игроками, которые подписали контракты с командой?

— Да я очень рад, я думаю у нас очень хорошие, опытные игроки, — сказал Вестерлунд. — У нас отличные игроки, но следующий этап — это стать хорошей командой.

— Кого из игроков вы знаете давно?

— Например, Йоонаса Кемппайнена. Он был у меня в сборной Финляндии. Также знаю Филипа Ларсена, я с ним уже работал в команде «Йокерит». Так что могу сказать, что мне они хорошо известны.

Я видел Скривенса в игре, но еще не знаком с ним. Но могу сказать, что он хороший вратарь. Доминик Кубалик из Чехии очень интересный молодой игрок, он очень талантлив. Я очень доволен подписанием Федорова и Кокарева из московского «Динамо». Это очень важные игроки для нас.

— Чего вы ждете больше всего?

— Как я уже ранее сказал, самое главное для нас, прежде всего, быть хорошей командой, уметь хорошо взаимодействовать между собой. Это мои самые большие ожидания.

— Вы сегодня наблюдали за тренировкой, которую провели Тарасов и Цулыгин. Что вы можете сказать об этом?

— Мы отлично работаем с Вадимом Тарасовым и Николаем Цулыгиным. Мы уделяем много внимания молодым игрокам, потому что нам надо решить, кто будет в команде и поедет на сборы в Финляндию. У нас много хороших молодых игроков. Так что посмотрим и решим на следующей неделе.

Салават Юлаев
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