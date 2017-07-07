Рылов и Карсумс подписали контракты с ООО «ХК «Динамо»

Рылов и Карсумс, как и еще порядка 40 игроков «Динамо», ранее получили от Континентальной хоккейной лиги статус неограниченно свободных агентов. Это связано с тем, что АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо», с которыми хоккеисты были связаны контрактами, имеет перед ними задолженность по зарплате за три месяца.

«Рылов и Карсумс подписали двухлетние контракты с “Динамо”. Соглашения с клубом подписали игроки основного состава, в том числе Артем Подшендялов, Андрей Кутейкин, Иван Бочаров, Антон Злобин, Михаил Бицадзе», — сказал Черных.