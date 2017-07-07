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7 июля 2017, 15:54 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Воробьев: Зарипов внес большой вклад в победы «Металлурга» в КХЛ

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Данис Зарипов внес весомую лепту в успех магнитогорского «Металлурга» в последние годы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Илья Воробьев.

Помимо Зарипова магнитогорскую команду в межсезонье покинули в частности защитники Крис Ли Виктор Антипин и Алексей Береглазов. Увеличить
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В пятницу было объявлено о переходе Зарипова в «Ак Барс». Форвард подписал контракт с казанской командой на два года. В составе «Металлурга» Зарипов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и выходил в финал плей-офф (2017). Зарипов стал лучшим снайпером Кубка Гагарина — 2017, забросив 15 шайб.

«Мы с ним поговорили: я поблагодарил его за работу, за отличные четыре года, два Кубка и один финал. Он также поблагодарил меня и весь тренерский штаб, — сказал Воробьев. — Мы благодарны ему за то, что он научил выигрывать, внес очень большую лепту в наши победы в новейшей истории «Металлурга».

Помимо Зарипова, магнитогорскую команду в межсезонье покинули, в частности, защитники Крис Ли, Виктор Антипин и Алексей Береглазов.

«Конечно, в новом сезоне будет тяжело, но мы будем работать. Легко не было и последние два-четыре года. Мы работаем в рамках бюджета — исходя из него и собираем команду», — отметил он.

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