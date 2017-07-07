Воробьев: Зарипов внес большой вклад в победы «Металлурга» в КХЛ
МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Данис Зарипов внес весомую лепту в успех магнитогорского «Металлурга» в последние годы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Илья Воробьев.
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В пятницу было объявлено о переходе Зарипова в «Ак Барс». Форвард подписал контракт с казанской командой на два года. В составе «Металлурга» Зарипов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и выходил в финал
«Мы с ним поговорили: я поблагодарил его за работу, за отличные четыре года, два Кубка и один финал. Он также поблагодарил меня и весь тренерский штаб, — сказал Воробьев. — Мы благодарны ему за то, что он научил выигрывать, внес очень большую лепту в наши победы в новейшей истории «Металлурга».
Помимо Зарипова, магнитогорскую команду в межсезонье покинули, в частности, защитники Крис Ли, Виктор Антипин и Алексей Береглазов.
«Конечно, в новом сезоне будет тяжело, но мы будем работать. Легко не было и последние
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