Воробьев: Зарипов внес большой вклад в победы «Металлурга» в КХЛ

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В пятницу было объявлено о переходе Зарипова в «Ак Барс». Форвард подписал контракт с казанской командой на два года. В составе «Металлурга» Зарипов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и выходил в финал плей-офф (2017). Зарипов стал лучшим снайпером Кубка Гагарина — 2017, забросив 15 шайб.

«Мы с ним поговорили: я поблагодарил его за работу, за отличные четыре года, два Кубка и один финал. Он также поблагодарил меня и весь тренерский штаб, — сказал Воробьев. — Мы благодарны ему за то, что он научил выигрывать, внес очень большую лепту в наши победы в новейшей истории «Металлурга».

Помимо Зарипова, магнитогорскую команду в межсезонье покинули, в частности, защитники Крис Ли, Виктор Антипин и Алексей Береглазов.