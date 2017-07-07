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7 июля 2017, 15:40 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Стась: Попасть в команду уровня «Авангарда» — большая удача

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась прокомментировал свой переход в омскую команду Континентальной хоккейной лиги и поделился впечатлениями от тренировочного процесса.

«Спасибо за тёплый приём. Как возник вариант с омской командой? Меня пригласил главный тренер Скабелка. Особо не раздумывал. Попасть в команду такого уровня — это большая удача. Тренировки? С точки зрения зала ничего нового нет. Тяжёлые тренировки, всё как положено. А сегодняшнее занятие — очень интересно, в первый раз», — цитирует Стася клубное телевидение.

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