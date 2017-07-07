«Авангард» провёл необычную тренировку

Об этом омский клуб информирует в своём «твиттере». В занятии принял участие тренер по лёгкой атлетике Андрей Росстальной.

«Хоккеисты не стоят на месте. Их нужно удивлять. Игрокам интересно, и это хорошая тенденция для меня как для тренера. У нас круговая тренировка с различными упражнениями на координацию. Всё, чтобы ребята возненавидели меня, но это хорошо», — цитирует тренера клубное телевидение.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Хотите посмотреть, как мучают "ястребов"? Шутим, конечно, просто необычная тренировка + интервью Стася и Галимова! <a href="https://t.co/PAA0lgtg7p">https://t.co/PAA0lgtg7p</a></p>— ХК Авангард (@hcavangardomsk) <a href="https://twitter.com/hcavangardomsk/status/883286420663742464">7 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>