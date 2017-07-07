До основания, а затем

Было заявлено, что в перспективе «зубры» готовы играть в КХЛ одними белорусскими хоккеистами (во благо национальной сборной) и без единого специалиста-легионера в тренерском штабе (во благо национальной тренерской школы). Стоит отметить, что решение достаточно радикальное, если учитывать тот факт, что действующий тренерский штаб состоял на 80 процентов из иностранцев, а у главного тренера контракт был еще на два года.



В итоге «зубры» расстались со всеми помощниками Вудкрофта, намекнув, что в новом сезоне придется работать с белорусскими спецами. А через пару дней по обоюдному согласию разошлись и с самим Крэйгом. А ведь еще недавно канадец во всеуслышание заявлял на постсезонной пресс-конференции, как мечтает побороться вместе с Минском за Кубок Гагарина. Видимо, не в нашей реальности это будет.



Такие перестановки можно понять. И лежат они в экономической плоскости. Пертурбации в тренерском штабе, отказ от лидеров-легионеров (Скривенс, Эллисон, Петтерссон, Палушай, Граньяни) и не только (Костицын, Граборенко), изменение легионерской формулы связаны с финансовыми вопросами. Прошлый сезон здорово ударил по бюджету клуба. Вернее будет сказать, что руководство просто не подрасчитало с суммой на сезон. В итоге еще в июне поступали известия, что по прошлому хоккейному году существуют долги — в том числе по зарплате хоккеистам. Можно сделать вывод: из-за аврала пришлось оперативно затягивать пояса.



Будем полагаться на собственную рабочую силу, подумаете вы? Действительно, думали все именно так. «Динамо» вручат в руки какого-нибудь белорусского тренера, а что получится, — посмотрели бы по весне. Но нет. Новым главным стал очередной канадец. 39-летний Горди Дуайер в бытность игроком был весьма заметным тафгаем в НХЛ, а на взрослом уровне тренировал всего-то два года — кахаэловский «Медвешчак» (ни одного плей-офф) и немножко швейцарскую «Амбри-Пиотту». Если рассудить, Дуайер — тот же кот в мешке, которым был Вудкрофт год назад. Только получится ли у Горди так же, как получилось у соотечественника? Тут есть вопросы. В том числе из-за все тех же финансовых вопросов. Получится ли набрать боеспособный коллектив? Что попытается вылепить новый тренер? Об этом пока не известно. К слову, все команды уже начали подготовку к сезону, а у «зубров» до сих пор недокомплект по игрокам — на контрактах всего полтора десятка белорусов и один легионер Клинкхаммер.



В общем, нас опять ждет веселое лето. И хотелось бы, чтобы осень и зима были такими же. Будем верить, что Дуайер сможет выстроить что-то более-менее презентабельное.



КСТАТИ



Сергей Стась и Константин Кольцов назначены ассистентами главного тренера минского «Динамо». Сергей Стась ранее работал в Федерации хоккея Беларуси и проходил практику у экс-тренера «Динамо» Крэйга Вудкрофта. В качестве игрока он выступал в чемпионатах СССР, МХЛ, Беларуси, Германии и минорных лигах Северной Америки. За сборную выступал в чемпионатах мира и двух Олимпийских играх. Константин Кольцов только год назад закончил профессиональную карьеру. Он выступал в чемпионатах России и Беларуси, Континентальной хоккейной лиге. Также провел 144 поединка в НХЛ.



Вадим КНЫРКО, специально для «НГ»