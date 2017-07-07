Любимов: Выбор в пользу ПХК ЦСКА был сделан из-за возможности поехать на Олимпиаду

В понедельник стало известно, что Любимов, ранее уже выступавший за ЦСКА в 2010—2016 годах, договорился с армейцами о трехлетнем контракте. Минувший сезон игрок провел в «Филадельфии», сыграл 47 матчей и набрал 6 (4 шайбы + 2 передачи) очков. В конце июня «Филадельфия» сделала Любимову квалификационное предложение, но игрок выбрал армейцев. НХЛ ранее объявила, что не будет делать паузу в чемпионате на время Олимпиады-2018, и игроки лиги не поедут в Южную Корею.

«Я много думал. Мне поступило предложение от “Филадельфии”. Я взвешивал все за и против и выбрал вариант с возвращением домой, о чем не жалею. Перевесило в сторону ЦСКА то, что можно поехать на Олимпиаду. Это самое большое и главное. И количество игрового времени, конечно. Если бы еще один год прошел так, как прошлый, когда я не всегда попадал в состав, а когда попадал — было мало игрового времени, тяжело держать уровень», — сказал Любимов журналистам.

«Нельзя сказать, что я не угадал с командой. Я попал в хорошую команду, где была своя конкуренция. В конце сезона, когда я долго не попадал в состав, я так и не получал ответа, в чем дело. Я много общался с тренером нападающих, сообщил ему, что подписал контракт с ЦСКА», — добавил он.