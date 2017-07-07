Возвращение легенды. Зарипов снова в «Ак Барсе»

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ТРАНСФЕРЫ «АК БАРСА».

Восточная конференция в прошлом сезоне настолько ослабла, что дать внятную оценку выступлению «Ак Барса» невозможно. С одной стороны, команда без особых проблем дошла до финала конференции, но кого казанцы обыграли на пути к нему? Израненный до последнего хоккеиста «Салават» и «Авангард», который до изменений в это межсезонье вообще нельзя было воспринимать серьезно. Про серию с «Магниткой» вовсе не стоит говорить: «Барсы» были беспомощны как котята и позволили пройтись по себе катком.

Однако изначально было ясно, что никаких коренных изменений в состав вносить не будут. Несколько сезонов назад «Ак Барс» заразился всеобщей тягой к постоянным подписаниям и расторжениям игроков разного калибра, но сейчас в Казани не готовы тратить деньги на большое количество трансферов, да и на рынке с каждым летом ситуация все печальнее.

До переезда в Казань Даниса Зарипова менеджмент «Барсов» и вовсе действовал на удивление спокойно играмотно. В клубе продлили контракты сразу с одиннадцатью игроками основы, среди которых легионеры Азеведо, Охтамаа и Секач, а также Владимир Ткачев, который предпочел остаться дома и продолжить развиваться. Костяк команды неплохо зарекомендовал себя в прошлом сезоне. Случались, конечно, и фирменные матчи со счетом 0:1 или 0:2, но в целом «Ак Барс» стал более молодым, более жестким и даже более играющим.

Казанцы, как и в первые сезоны КХЛ, снова начали искать игроков исключительно на проблемные позиции. В качестве центра для первого-второго звена из фарм-клуба «Эдмонтона» был выписан швед Антон Ландер, который обещает стать лучшим легионером «Ак Барса» со времен финской эпохи.

В НХЛ у шведа не получалось практически ничего, но в АХЛ он в последний сезон выжал больше очка за игру. В систему Билялетдинова он вполне может вписаться благодаря своим навыкам двустороннего форварда — отрабатывать в обороне он умеет и любит.

С ЦСКА БОРОТЬСЯ БЕСПОЛЕЗНО.

Да, в «Ак Барсе» готовы были выделить деньги на Радулова, но грех было не побороться за игрока такого класса, особенно учитывая, что с армейскими клубами у Александра отношения не сложились. В остальном на рынке казанцы вели себя тише воды, если не считать массовую скупку молодежи у почившей «Кузни».

Однако интерес в ней имел скорее Сергей Зиновьев, который спрятал в бывшей команде игроков от других команд. Предметный интерес у Казани могут вызывать только молодые защитники Лямкин и Фаткуллин, которых, впрочем, Билялетдинов едва ли быстро подпустит к основе. В остальном приобретение целых семи хоккеистов разом есть не что иное, как следствие очень странной и очень запущенной системы.

В «Ак Барсе» абсолютно верно решили отказаться от повторного приглашения Григория Панина — вакансия не самого быстрого, но самого грубого защитника в команде занята Захарчуком. Оборона команды нуждается разве что в легионере, но борьба за Робинсона была безнадежно проиграна ЦСКА.

Точно так же, как и борьба за права на Никиту Нестерова. Последний едва бы подошел системе Билялетдинова — игра в финале Кубка Стэнли не является аргументом для главного тренера «Барсов». Но нельзя не отметить, что молодым защитникам в последние годы в Казани стало намного легче закрепляться в основе, как и всем молодым игрокам вообще — сверху явно была дана установка на привлечение «своих».

И в такую команду возвращается Данис Зарипов. В команду, куда на перспективу был приобретен не обделенный талантом Евгений Григоренко, где будут просиживать места на скамейке потенциально неплохие кахаэловцы Максим Лазарев и Артур Тянулин. Так нужен ли Зарипов «Ак Барсу», где в последнее время все больше идет перекос в сторону плотности игры и какой-никакой, но скорости?

НУЖЕН ЛИ ЗАРИПОВ БИЛЯЛЕТДИНОВУ?

Данис провел великолепный плей-офф, напомнив о себе в том числе и команде из столицы Татарстана. Но в регулярке нападающий был очень далек от своей лучшей формы, и ближе к ней он в новом сезоне не станет. Зарипов по-прежнему обладает прекрасными хоккейными руками, но его скорость с каждым годом все ниже.

Много говорят и о том, что главный тренер «Ак Барса» не в самом большом восторге от возвращения Даниса в команду. Билялетдинов, возможно, утратил решающее слово в вопросах трансферной политики, но к формированию троек он все равно никого не подпустит.

Место в топ-6 Зарипова, скорее всего, получит, но сможет ли он выдерживать нужный уровень? Не исключено, что он будет подтормаживать игру целого звена — годы берут свое. В качестве вингера для скоростных Ландера или Ткачева он может не успевать, а что касается Свитова — трудно найти двух более непохожих игроков, чем Данис и капитан «Ак Барса». Глинкин же с Поповым нуждаются скорее в более силовом и двустороннем партнере.

Разумеется, имя легенды клуба привлечет к команде дополнительное внимание болельщиков, плакаты с фразой «Данис дома» наводнят домашние трибуны. Но в Казани со зрительским интересом все далеко не так плохо, как, скажем, года четыре назад. Дать Зарипову закончить карьеру в городе, которому он отдал 12 лет, — жест благородный. Менеджмент «Барсов» стал в каком-то смысле заложником ситуации, так как этот жест ждал весь город.

Но с чисто игровой точки зрения это подписание — самое неоднозначное для «Ак Барса» в это межсезонье. Нападение команды, путь не самое яркое, но было полностью укомплектовано. Упор в «Ак Барсе» теперь делается совсем не на то, на что был во времена Зарипова — остается посмотреть, как Данис впишется в него спустя четыре года.