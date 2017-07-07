Тренер ЦСКА Никитин заявил, что не будет просить о послаблениях в работе в сборной РФ
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Ставший главным тренером московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Никитин заявил, что не собирается просить о каких-либо послаблениях в своей работе в тренерском штабе сборной России.
Никитин, на протяжении последних трех сезонов работавший в тренерском штабе ЦСКА, в конце мая был назначен на пост главного тренера армейцев. При этом Никитин также работает в штабе сборной России. Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что в ЦСКА даже не стоит вопрос, чтобы не отпускать специалиста в сборную России на Олимпиаду-2018, которая пройдет в феврале в Южной Корее.
«У нас год не тот, когда можно просить об освобождении, — сказал журналистам Никитин, отвечая на вопрос, будет ли он просить главного тренера сборной России Олега Знарка о некотором послаблении в своих обязанностях. —
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