Новый тренер минского «Динамо» отметил хоккейную атмосферу «Минск-Арены» и ее болельщиков

Наставник «зубров» рассказал, как появился вариант возглавить «Динамо» и о первых шагах в команде. «Встречусь с руководством клуба, тренерами и игроками. Прежде чем принять решение возглавить “Динамо”, посоветовался с семьей, знакомыми игроками, тренерами и пришел к выводу, что для меня это оптимальный вариант. Несколько раз моей прежней команде в КХЛ хорватскому “Медвешчаку” приходилось встречаться с минским клубом. Уже тогда “Минск-Арена” запомнилась настоящей хоккейной атмосферой и крутыми болельщиками», — отметил Горди Дуайер.

Новому главному тренеру известны возможности каждого игрока в стане «зубров». Перед стартом в десятом сезоне КХЛ он планирует укрепить состав. «На протяжении двух сезонов, когда тренировал “Медвешчак”, регулярно встречался с минской командой. Кроме того, много узнал о “Динамо” благодаря двум матчам Кубка Шпенглера. В “Динамо” не закрыты еще позиции легионеров. Последнюю неделю вели активные переговоры с хоккеистами и хотим привлечь хороших игроков из-за рубежа», — рассказал Горди Дуайер.

Планируется, что новый наставник «зубров» прибудет в Минск в предстоящие выходные, а уже 10 июля проведет первую тренировку с минском «Динамо». Белорусский представитель в КХЛ примет участие в турнире «Кубок Минска». 26 июля динамовцы проведут первый матч с одноклубниками из Москвы. В августе «Динамо» стартует в Кубке Латвийских железных дорог, который пройдет в Риге с 13 по 17 августа.

Старт десятого сезона в Континентальной хоккейной лиге запланирован на 21 августа. Окончательно календарь станет известен 12 июля.