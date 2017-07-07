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7 июля 2017, 14:10 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Форвард «Ак Барса» Зарипов заявил, что «Магнитка» навсегда останется в его сердце

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт. Трехкратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею нападающий Данис Зарипов, вернувшийся в казанский «Ак Барс», заявил, что никогда не забудет годы, проведенные в магнитогорском «Металлурге», клубе, который навсегда останется в его сердце.

Последние четыре сезона Зарипов играл за «Магнитку», дважды завоевал с ней Кубок Гагарина. В пятницу «Ак Барс», за который форвард выступал на протяжении 12 сезонов до переезда в Магнитогорск в 2013 году, объявил, что с 36-летним игроком подписан контракт на два года.

«Никогда не забуду годы, проведенные в “Металлурге”, всегда буду помнить, что здесь в меня верили и дали возможность играть с выдающимися партнерами, — приводит слова Зарипова официальный сайт “Металлурга”. — Я чувствовал поддержку с самого первого дня в Магнитогорске. Большое вам всем спасибо! “Металлург” навсегда останется в моем сердце!».

«Большое спасибо всем, кто поддерживал нашу команду и меня лично все эти четыре года, которые я защищал цвета “Металлурга”. Уверен, что без болельщиков, мы бы не смогли привезти в город Кубок Гагарина и уж тем более повторить успех. О таком нельзя было и мечтать! Отдельное спасибо руководству клуба, тренерскому штабу, команде администраторов, медицинскому персоналу и, конечно же, ребятам “Металлурга” за теплые и продуктивные четыре года», — добавил Зарипов.

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