Форвард «Ак Барса» Зарипов заявил, что «Магнитка» навсегда останется в его сердце

Последние четыре сезона Зарипов играл за «Магнитку», дважды завоевал с ней Кубок Гагарина. В пятницу «Ак Барс», за который форвард выступал на протяжении 12 сезонов до переезда в Магнитогорск в 2013 году, объявил, что с 36-летним игроком подписан контракт на два года.

«Никогда не забуду годы, проведенные в “Металлурге”, всегда буду помнить, что здесь в меня верили и дали возможность играть с выдающимися партнерами, — приводит слова Зарипова официальный сайт “Металлурга”. — Я чувствовал поддержку с самого первого дня в Магнитогорске. Большое вам всем спасибо! “Металлург” навсегда останется в моем сердце!».

«Большое спасибо всем, кто поддерживал нашу команду и меня лично все эти четыре года, которые я защищал цвета “Металлурга”. Уверен, что без болельщиков, мы бы не смогли привезти в город Кубок Гагарина и уж тем более повторить успех. О таком нельзя было и мечтать! Отдельное спасибо руководству клуба, тренерскому штабу, команде администраторов, медицинскому персоналу и, конечно же, ребятам “Металлурга” за теплые и продуктивные четыре года», — добавил Зарипов.