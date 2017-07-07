Хоккеист ЦСКА Любимов может вернуться в НХЛ

В прошлом сезоне Любимов выступал в НХЛ за «Филадельфию». Он провел 47 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал две результативные передачи. Любимов выступал за ЦСКА с 2011 по 2016 год, он выиграл чемпионат России и стал финалистом Кубка Гагарина. Нападающий после окончания контракта с «Филадельфией» вернулся в ЦСКА в июле этого года, подписав трехлетнее соглашение.

«Поступило предложение от “Филадельфии”, взвешивал все “за” и “против”, в итоге выбрал возвращение домой, о выборе не жалею. Важным фактором стали возможность поездки на Олимпиаду и игровое время в команде, — сказал Любимов. — Не всегда попадал в команду, когда попадал, то игрового времени было 5−7 минут, тяжело держать игровую форму при таком количестве времени. Но ни в коем случае не жалею, что съездил в НХЛ, я посмотрел что это такое и не исключаю возможности вернуться туда».

«Я много контактировал с тренером “Филадельфии” по нападающим, так как он тренировал неиграющий состав. И когда я ему написал, что теперь в ЦСКА, он поблагодарил меня за работу и сказал, что будем на связи», — добавил Любимов.