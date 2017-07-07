ЦСКА заплатил за Нестерова около 130 миллионов рублей

Сегодня 24-летний игрок подписал с армейцами контракт на три года.

Конец минувшего сезона Нестеров провел в «Монреале», он отыграл в 13 матчах и набрал 5 (1+4) очков после обмена из «Тампа-Бэй». В НХЛ он сыграл 132 встречи и записал на свой счет 33 (9+24) балла.

Генменеджер «Трактора» сообщил, что клуб получил достойную денежную компенсацию за Нестерова.