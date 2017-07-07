ЦСКА заплатил за Нестерова около 130 миллионов рублей
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Как стало известно «СЭ», сумма компенсации, которую ЦСКА выплатил «Трактору» за защитника Никиту Нестерова, составила около 130 миллионов рублей.
Сегодня 24-летний игрок подписал с армейцами контракт на три года.
Конец минувшего сезона Нестеров провел в «Монреале», он отыграл в 13 матчах и набрал 5 (1+4) очков после обмена из «Тампа-Бэй». В НХЛ он сыграл 132 встречи и записал на свой счет 33 (9+24) балла.
Генменеджер «Трактора» сообщил, что клуб получил достойную денежную компенсацию за Нестерова.
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