Никитин понимает, сезон для ПХК ЦСКА будет провальным без победы в Кубке Гагарина

ЦСКА в конце мая объявил о назначении Никитина на пост главного тренера, он сменил в этой должности Дмитрия Квартальнова. Никитин последние три сезона входил в тренерский штаб армейцев. ЦСКА на протяжении трех последних сезонов выигрывал регулярный чемпионат КХЛ, но лучшим результатом в Кубке Гагарина было участие в финале.

«Естественно, я буду свое делать, но не забывая, что делал Дмитрий (Квартальнов). Почему бы не взять лучшее, — сказал Никитин при общении с журналистами. — Мне самому интересно, как изменится ЦСКА. Ведь состав прилично изменился, пришли игроки немного другого плана. Тут достаточно работы будет и с моей стороны. В любой команде, которая ставит перед собой максимальные задачи, всегда много амбициозных людей. А моя задача — сделать команду. При этом понимаю, что любой результат, кроме победы в Кубке Гагарина, будет расценен как провал».

«Я больше думаю о Кубке (чем о регулярном чемпионате), о подготовке команды. Насчет межсезонных турниров, то это подготовка, никаких задач, — продолжил специалист. — По кандидатуре капитана есть мысли, но не хочу озвучивать».