Есмантович: ЦСКА больше не планирует приобретать новых хоккеистов
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Состав ЦСКА укомплектован на 95%, клуб больше не планирует приобретать новых хоккеистов. Об этом журналистам сообщил президент армейцев Игорь Есмантович.
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В ходе межсезонья в ЦСКА, в частности, перешли лучший бомбардир и снайпер молодежного чемпионата мира Кирилл Капризов (из «Салавата Юлаева»), форварды Роман Любимов и Михаил Григоренко, а также защитник Никита Нестеров, ранее выступавшие в Национальной хоккейной лиге.
«Состав команды укомплектован на 95 процентов, приобретений больше практически не планируется. Мы скомплектовали такой состав, который может решить поставленную задачу — выиграть Кубок Гагарин», — сказал Есмантович.
По его словам, защитник Мэтт Робинсон станет единственным хоккеистом московского «Динамо», перешедшим в ЦСКА. Игроки «Динамо» стали неограниченно свободными агентами
«Мы бы хотели рассматривать вопрос по “Динамо”, но стратегия команды на комплектацию была выстроена с ноября прошлого года и ввиду обстоятельств необходимость подписания игроков “Динамо” просто отпала. Робинсон присоединится к нам на следующей неделе, пройдет медосмотр и присоединится к команде», — отметил он.
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