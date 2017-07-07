Генменеджер «Трактора»: Получили достойную денежную компенсацию за Нестерова
Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал обмен прав на защитника Никиту Нестерова в ЦСКА.
«Армейский клуб сделал серьёзное предложение: “Трактор” получает достойную денежную компенсацию, которую мы планируем вложить в развитие клубной вертикали. По всем параметрам это выгодное соглашение как для “Трактора”, так и для ЦСКА и самого хоккеиста», — приводит слова Губарева официальный сайт «Трактора».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter