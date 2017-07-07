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7 июля 2017, 13:39 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Генменеджер «Трактора»: Получили достойную денежную компенсацию за Нестерова

Обновлено: 14:10
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал обмен прав на защитника Никиту Нестерова в ЦСКА.

Экс-защитник челябинской команды подписал с ЦСКА контракт, рассчитанный на три года. Губарев подчеркнул, что клуб получил достойную денежную компенсацию.

«Армейский клуб сделал серьёзное предложение: “Трактор” получает достойную денежную компенсацию, которую мы планируем вложить в развитие клубной вертикали. По всем параметрам это выгодное соглашение как для “Трактора”, так и для ЦСКА и самого хоккеиста», — приводит слова Губарева официальный сайт «Трактора».

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