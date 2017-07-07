Никитин: Состав у ЦСКА один из лучших в КХЛ, но нужно еще создать команду
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Состав московского ЦСКА является одним из лучших среди клубов КХЛ, однако предстоит задача по формированию именно команды, заявил главный тренер армейцев Игорь Никитин.
ЦСКА в конце мая объявил о назначении Никитина на пост главного тренера. Специалист последние три сезона входил в тренерский штаб армейцев. В межсезонье московскую команду пополнили такие игроки, как Роман Любимов, Никита Нестеров, Михаил Григоренко, Мэт Робинсон, Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Константин Окулов, Михаил Пашнин, Ларс Юханссон и другие. Также были продлены или перезаключены на новых условиях соглашения с рядом хоккеистов.
«У нас много игроков не в строю,
В мае игроком ЦСКА стал форвард Кирилл Капризов. «Я не думаю, что у него проблемы будут. Кирилл — талантливый парень, а такие игроки тем и отличаются, что адаптируются в любой ситуации», — заметил Никитин.
Отвечая на замечание, что перешедший из «Филадельфии» Любимов в НХЛ начинал тренировки позже, Никитин сказал: Рома всего один год был в НХЛ, поэтому я не думаю, что он за один год прям адаптировался. Так что не вижу проблем.
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