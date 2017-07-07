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7 июля 2017, 13:32 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Генменеджер «Авангарда»: Стась — не шестой легионер, у него гражданство РФ

Генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев прокомментировал переход Андрея Стася.

«Стась не является для “Авангарда” шестым легионером. Мы получили подтверждение из Федерации хоккея России: Стась официально получил российское гражданство, в том числе и спортивное. Теперь в линии атаки нашей команды серьёзнейшая конкуренция, а это всегда идёт только на пользу качеству работы. Андрей опытный мастер, его игровые качества и характер обязательно помогут “Авангарду”. Он уже приступил к тренировкам, а в начале следующей недели выйдет на лёд вместе с командой», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

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