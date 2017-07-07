«Стась не является для “Авангарда” шестым легионером. Мы получили подтверждение из Федерации хоккея России: Стась официально получил российское гражданство, в том числе и спортивное. Теперь в линии атаки нашей команды серьёзнейшая конкуренция, а это всегда идёт только на пользу качеству работы. Андрей опытный мастер, его игровые качества и характер обязательно помогут “Авангарду”. Он уже приступил к тренировкам, а в начале следующей недели выйдет на лёд вместе с командой», — цитирует функционера официальный сайт клуба.