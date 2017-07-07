Глава ЦСКА: Вопрос, чтобы не пускать тренера Никитина в сборную на ОИ, даже не стоит

ЦСКА в конце мая объявил о назначении Никитина на пост главного тренера. Специалист последние три сезона входил в тренерский штаб армейцев. При этом Никитин также работает в штабе сборной России.

«Все мы были горды, когда защищали цвета национальной сборной. И такого слова, как “запретить”, просто не стоит. Это первостепенная задача в России — дать своего кандидата. Ничего особенного не вижу, Игорь — опытный специалист. И мы видим в этом и плюсы, и минусы, но спортивные. На Олимпиаду, конечно, отпустим, даже не стоит такой вопрос», — сказал Есмантович журналистам.

«Совершенно ничего не пугает, — заметил Есмантович, отвечая на вопрос о составе, когда в решающий момент сезона хоккеисты будут вызываться в сборную. — Все в равных условиях. Если львиная доля хоккеистов ЦСКА будут работать в национальной сборной и, если бог даст, выиграют золото Олимпиады, то мы будем только счастливы. Нет совершенно боязни».