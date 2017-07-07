Зарипов, вернувшийся в «Ак Барс», заявил, что хочет выиграть с клубом Кубок Гагарина

В пятницу «Ак Барс» объявил, что с 36-летним игроком подписан контракт на два года. Зарипов покинул «Ак Барс», в котором провел 12 сезонов, в 2013 году, перейдя в магнитогорский «Металлург». С казанцами он стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина. Еще два Кубка Гагарина Зарипов выиграл в составе «Магнитки», став единственным хоккеистом, четыре раза выигрывавшим этот трофей.

«Эмоции самые положительные. Мы пришли к общему знаменателю с руководством. Осталось доказать своей игрой, и всей командой добраться до Кубка Гагарина, к чему завтра начинаем готовиться», — сказал Зарипов в видеоинтервью, опубликованном на официальном сайте «Ак Барса».

Директор казанского клуба Шамил Хуснутдинов заявил, что переход Зарипова — это большой шаг к привлечению на трибуны болельщиков.

«Все, что делается в клубе, всегда делается для болельщиков. Мы долго шли к этому, наконец, это событие состоялось. Мы очень рады, что Данис в наших рядах. Надеемся, это большой шаг к тому, чтобы были заполнены трибуны во дворце, чтобы был результат», — сказал Хуснутдинов.