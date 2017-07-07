7 июля Зарипов проведёт пресс-конференцию и автограф-сессию

Начало — в 16:00 по местному времени. В 18:30 по местному времени в Ледовом дворце «Татнефть Арена» пройдёт автограф-сессия Зарипова. Об этом казанский клуб сообщил в своём «твиттере».

Ранее казанский клуб объявил о возвращении хоккеиста. В прошлом сезоне Зарипов выступал в составе магнитогорского «Металлурга», за который провёл в КХЛ 74 матча (в том числе 18 в плей-офф), забросил 31 шайбу и отдал 36 результативных передач, набрав 67 очков при показателе полезности «+17». Всего в КХЛ Зарипов отыграл в 603 матчах, в которых набрал 565 очков по системе «гол+пас» (254+311) при показателе полезности «+200», а также отбыл 370 штрафных минут. Хоккеист является четырёхкратным обладателем кубка Гагарина: два трофея он завоевал с казанской командой и два с магнитогорской. Также Зарипов является трёхкратным чемпионом мира.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Не упусти возможность взять автограф у своего кумира !???<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0?src=hash">#данисдома</a> <a href="https://t.co/LQFndog7Dq">pic.twitter.com/LQFndog7Dq</a></p>— ХК "Ак Барс" (@hcakbars) <a href="https://twitter.com/hcakbars/status/883262193235570688">7 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>