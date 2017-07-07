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7 июля 2017, 12:53 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Авангард» объявил о переходе Андрея Стася, контракт на 3 года

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Омский «Авангард» объявил о переходе нападающего Андрея Стася.

Омский Авангард объявил о переходе нападающего Андрея <span class=error>Стася</span>. Увеличить
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Соглашение между игроком и клубом рассчитано на три года. Об этом информирует официальный сайт омской команды.

Большую часть карьеры в Континентальной хоккейной лиге нападающий провёл в минском «Динамо». Также хоккеист выступал за ЦСКА и «Нефтехимик». Сезон-2016/17 Стась начинал в нижнекамской команде, но затем вернулся в Минск. На счету игрока 15 (7+8) очков в 52 матчах сезона. Всего в КХЛ Стась провёл 443 матча и набрал в них 122 очка.

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