Есмантович: Состав ПХК ЦСКА на сезон-2017/18 сформирован на 100%

В межсезонье московскую команду пополнили такие игроки, как Роман Любимов, Никита Нестеров, Михаил Григоренко, Мэт Робинсон, Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Константин Окулов, Кирилл Капризов, Михаил Пашнин, Ларс Йоханссон и другие. Также были продлены или перезаключены на новых условиях соглашения с рядом хоккеистов.

«Составом мы довольны, мы сформировались на 100%. Задача по возвращению наших российских хоккеистов выполнена практически на 100%. Мы очень довольны. Комплектация команды на сезон-2017/18 практически закончена», — сказал Есмантович журналистам.

«Мы посчитали, что укомплектовали состав так, чтобы решить поставленную задачу — победа в Кубке Гагарина», — продолжил Есмантович.