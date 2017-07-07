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7 июля 2017, 12:41 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Есмантович: Состав ПХК ЦСКА на сезон-2017/18 сформирован на 100%

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Состав московского хоккейного клуба ЦСКА на сезон-2017/18 сформирован на 100%, руководство всем довольно, заявил президент армейцев Игорь Есмантович.

В межсезонье московскую команду пополнили такие игроки, как Роман Любимов, Никита Нестеров, Михаил Григоренко, Мэт Робинсон, Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Константин Окулов, Кирилл Капризов, Михаил Пашнин, Ларс Йоханссон и другие. Также были продлены или перезаключены на новых условиях соглашения с рядом хоккеистов.

«Составом мы довольны, мы сформировались на 100%. Задача по возвращению наших российских хоккеистов выполнена практически на 100%. Мы очень довольны. Комплектация команды на сезон-2017/18 практически закончена», — сказал Есмантович журналистам.

«Мы посчитали, что укомплектовали состав так, чтобы решить поставленную задачу — победа в Кубке Гагарина», — продолжил Есмантович.

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Есмантович: Робинсон, Плэтт, Юханссон присоединятся к ПХК ЦСКА на следующей неделе

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Легионеры московского хоккейного клуба ЦСКА канадец Мэт Робинсон, белорус Джефф Плэтт и швед Ларс Юханссон присоединятся к команде на следующей неделе, заявил президент армейцев Игорь Есмантович.
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