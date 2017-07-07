Есмантович: Робинсон, Плэтт, Юханссон присоединятся к ПХК ЦСКА на следующей неделе
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Легионеры московского хоккейного клуба ЦСКА канадец Мэт Робинсон, белорус Джефф Плэтт и швед Ларс Юханссон присоединятся к команде на следующей неделе, заявил президент армейцев Игорь Есмантович.
На пятничной открытой тренировке ЦСКА из легионеров присутствовал лишь канадец Грег Скотт.
«Робинсон в Москве будет на следующей неделе, пройдет медосмотр. Есть рабочие вопросы по визе, не более того. Плэтт и Юханссон присоединятся к команде на следующей неделе», — сказал Есмантович журналистам.
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