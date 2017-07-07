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7 июля 2017, 12:40 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Есмантович: Робинсон, Плэтт, Юханссон присоединятся к ПХК ЦСКА на следующей неделе

МОСКВА, 7 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Легионеры московского хоккейного клуба ЦСКА канадец Мэт Робинсон, белорус Джефф Плэтт и швед Ларс Юханссон присоединятся к команде на следующей неделе, заявил президент армейцев Игорь Есмантович.

На пятничной открытой тренировке ЦСКА из легионеров присутствовал лишь канадец Грег Скотт.

«Робинсон в Москве будет на следующей неделе, пройдет медосмотр. Есть рабочие вопросы по визе, не более того. Плэтт и Юханссон присоединятся к команде на следующей неделе», — сказал Есмантович журналистам.

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