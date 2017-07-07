Есмантович: Робинсон, Плэтт, Юханссон присоединятся к ПХК ЦСКА на следующей неделе

На пятничной открытой тренировке ЦСКА из легионеров присутствовал лишь канадец Грег Скотт.

«Робинсон в Москве будет на следующей неделе, пройдет медосмотр. Есть рабочие вопросы по визе, не более того. Плэтт и Юханссон присоединятся к команде на следующей неделе», — сказал Есмантович журналистам.