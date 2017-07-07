Игровой свитер Зарипова будет поднят под своды арены «Металлурга» по окончании карьеры

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Соглашение игрока с «Металлургом» истекло 30 апреля. В пятницу стало известно, что 36-летний Зарипов подписал контракт на два года с казанским «Ак Барсом».

«Выражаем Данису огромную благодарность за годы, проведенные в клубе. Его вклад был неоценим, он навсегда вошел в историю “Металлурга”. Мы вывешиваем свитер после окончания карьеры. Мы уверены, что свитер Даниса, когда он закончит карьеру, будет под сводами нашей арены», — заявил Величкин.

Хоккеист провел в «Металлурге» последние четыре сезона и дважды выиграл с командой Кубок Гагарина (2014, 2016).