Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30314197/
7 июля 2017, 12:39 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Игровой свитер Зарипова будет поднят под своды арены «Металлурга» по окончании карьеры

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Игровой свитер хоккеиста Даниса Зарипова появится под сводами арены магнитогорского «Металлурга», когда нападающий завершит карьеру. Об этом ТАСС заявил вице-президент хоккейного клуба Геннадий Величкин.

В пятницу стало известно что 36-летний Зарипов подписал контракт на два года с казанским Ак Барсом Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соглашение игрока с «Металлургом» истекло 30 апреля. В пятницу стало известно, что 36-летний Зарипов подписал контракт на два года с казанским «Ак Барсом».

«Выражаем Данису огромную благодарность за годы, проведенные в клубе. Его вклад был неоценим, он навсегда вошел в историю “Металлурга”. Мы вывешиваем свитер после окончания карьеры. Мы уверены, что свитер Даниса, когда он закончит карьеру, будет под сводами нашей арены», — заявил Величкин.

Хоккеист провел в «Металлурге» последние четыре сезона и дважды выиграл с командой Кубок Гагарина (2014, 2016).

Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 июля

"Ак Барс" объявил о подписании контракта с хоккеистом Зариповым

Арбитр Безбородов обслужит матч за Суперкубок России между "Спартаком" и "Локомотивом"

Тренер: легкоатлетка Ласицкене имеет все шансы показать достойный результат на ЧМ