Игровой свитер Зарипова будет поднят под своды арены «Металлурга» по окончании карьеры
МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Игровой свитер хоккеиста Даниса Зарипова появится под сводами арены магнитогорского «Металлурга», когда нападающий завершит карьеру. Об этом ТАСС заявил
вице-президент хоккейного клуба Геннадий Величкин.
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Соглашение игрока с «Металлургом» истекло 30 апреля. В пятницу стало известно, что 36-летний Зарипов подписал контракт на два года с казанским «Ак Барсом».
«Выражаем Данису огромную благодарность за годы, проведенные в клубе. Его вклад был неоценим, он навсегда вошел в историю “Металлурга”. Мы вывешиваем свитер после окончания карьеры. Мы уверены, что свитер Даниса, когда он закончит карьеру, будет под сводами нашей арены», — заявил Величкин.
Хоккеист провел в «Металлурге» последние четыре сезона и дважды выиграл с командой Кубок Гагарина (2014, 2016).
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