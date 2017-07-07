Величкин: Полюбовно приняли решение об уходе Зарипова, у «Магнитки» всё по плану

Контракт 36-летнего хоккеиста с «Металлургом» Мг истёк 30 апреля 2017 года.

«Мы вели трёхсторонние переговоры Казань — Данис — мы. Мы приняли устраивающее всех решение. Мы с огромной любовью благодарим Даниса за те годы, которые он провёл в «Магнитке», за два Кубка Гагарина, в которых, несомненно, его заслуга велика. Жизнь спортсмена и клуба строится из интереса команд, игрока, всегда находится золотая середина и оптимальный вариант. В данном случае так сложилось, что Зарипов перешёл в Казань. Неожиданности в этом нет. Полюбовно приняли такое решение. Нельзя сказать, что решающую роль сыграло желание Даниса вернуться в Казань или супержелание «Ак Барса» заключить с ним контракт. Это была взаимная серия консультаций, два месяца мы обсуждали этот вопрос и приняли оптимальное решение.

Понимание у генерального менеджера и руководителя «Металлурга», кто заменит Зарипова, одно, у тренерского штаба — другое. Понимание есть, сегодня есть варианты, давайте будем смотреть. Спорт не стоит на месте, клуб должен развиваться, постепенно вводить молодых игроков, поэтому всё у нас идёт по плану. У нас есть варианты плановой перестройки, — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.