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7 июля 2017, 12:11 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

ЦСКА не сыграет в плей-офф КХЛ на «Мегаспорте»

Президент московского клуба КХЛ ЦСКА Игорь Есмантович объявил, что «армейцы» не планируют в сезоне-2017/18 играть матчи розыгрыша Кубка Гагарина во дворце спорта «Мегаспорт».

Президент московского клуба <span class=error>КХЛ</span> ЦСКА Игорь Есмантович объявил что армейцы не планируют в сезоне-2017/18 играть матчи розыгрыша Кубка <span class=error>Гагарина</span> во дворце спорта Мегаспорт. Увеличить
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«Сыграет ли ЦСКА в плей-офф на “Мегаспорте”? Нет. Мы будем играть в родном доме. Что касается новой арены, то через два-три месяца будут готовы документы. В это время выйдет пресс-релиз о строительстве нового стадиона. Он будет располагаться во Мневниковской пойме», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Ранее московский клуб Континентальной хоккейной лиги объявил о подписании контрактов с защитником Никитой Нестеровым, а также форвардами Кириллом Капризовым и Михаилом Григоренко.

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