ЦСКА не сыграет в плей-офф КХЛ на «Мегаспорте»
Президент московского клуба КХЛ ЦСКА Игорь Есмантович объявил, что «армейцы» не планируют в сезоне-2017/18 играть матчи розыгрыша Кубка Гагарина во дворце спорта «Мегаспорт».
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«Сыграет ли ЦСКА в
Ранее московский клуб Континентальной хоккейной лиги объявил о подписании контрактов с защитником Никитой Нестеровым, а также форвардами Кириллом Капризовым и Михаилом Григоренко.
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