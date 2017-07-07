ЦСКА не сыграет в плей-офф КХЛ на «Мегаспорте»

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«Сыграет ли ЦСКА в плей-офф на “Мегаспорте”? Нет. Мы будем играть в родном доме. Что касается новой арены, то через два-три месяца будут готовы документы. В это время выйдет пресс-релиз о строительстве нового стадиона. Он будет располагаться во Мневниковской пойме», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Ранее московский клуб Континентальной хоккейной лиги объявил о подписании контрактов с защитником Никитой Нестеровым, а также форвардами Кириллом Капризовым и Михаилом Григоренко.