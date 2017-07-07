Горди Дуайер: Минск имеет великолепную репутацию среди игроков, так что мы планируем привлечь хороших легионеров
Новый главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал про то, как принял предложение столичного клуба, а также поделился мыслями о формировании состава.
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Как возник вариант продолжения работы в минском «Динамо»?
В этот клуб хотели бы попасть многие игроки и тренеры КХЛ. Минск известен как прекрасный город, а в «Динамо» отличные условия для работы и мощная поддержка болельщиков. Так что не стоит удивляться тому, что я здесь… Обсудил минское предложение с семьей, друзьями, знакомыми хоккеистами и некоторыми тренерами и пришел к выводу, что сейчас для меня возможность возглавить «Динамо» — это самый оптимальный вариант.
Вы не раз пересекались с «зубрами», возглавляя «Медвешчак». Чем запомнились матчи на «Минск-Арене» и против минчан в целом?
Прежде всего, мне запомнились отличная арена, настоящая хоккейная атмосфера и крутые болельщики.
Что вы знаете об игроках, которые уже подписали контракты с нашим клубом?
Я владею хорошей информацией по всем игрокам, которые уже выступали в «Динамо» на протяжении нескольких последних лет. Не забывайте, что я на протяжении двух сезонов регулярно встречался с минской командой в КХЛ, кроме того, много узнал о «Динамо» благодаря двум матчам Кубка Шпенглера.
Пока в «Динамо» не закрыты четыре легионерские позиции из пяти. Какая ведется работа в этом направлении?
Мы вели очень активные переговоры на этой неделе. Минск имеет великолепную репутацию среди игроков, так что мы планируем привлечь хороших легионеров, — приводит слова тренера официальный сайт «зубров».
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