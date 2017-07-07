Горди Дуайер: Минск имеет великолепную репутацию среди игроков, так что мы планируем привлечь хороших легионеров

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Как возник вариант продолжения работы в минском «Динамо»?

В этот клуб хотели бы попасть многие игроки и тренеры КХЛ. Минск известен как прекрасный город, а в «Динамо» отличные условия для работы и мощная поддержка болельщиков. Так что не стоит удивляться тому, что я здесь… Обсудил минское предложение с семьей, друзьями, знакомыми хоккеистами и некоторыми тренерами и пришел к выводу, что сейчас для меня возможность возглавить «Динамо» — это самый оптимальный вариант.

Вы не раз пересекались с «зубрами», возглавляя «Медвешчак». Чем запомнились матчи на «Минск-Арене» и против минчан в целом?

Прежде всего, мне запомнились отличная арена, настоящая хоккейная атмосфера и крутые болельщики.

Что вы знаете об игроках, которые уже подписали контракты с нашим клубом?

Я владею хорошей информацией по всем игрокам, которые уже выступали в «Динамо» на протяжении нескольких последних лет. Не забывайте, что я на протяжении двух сезонов регулярно встречался с минской командой в КХЛ, кроме того, много узнал о «Динамо» благодаря двум матчам Кубка Шпенглера.

Пока в «Динамо» не закрыты четыре легионерские позиции из пяти. Какая ведется работа в этом направлении?

Мы вели очень активные переговоры на этой неделе. Минск имеет великолепную репутацию среди игроков, так что мы планируем привлечь хороших легионеров, — приводит слова тренера официальный сайт «зубров».