Обзор дня: что ждет Зарипова в «Ак Барсе»?

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Никита Нестеров возвращается в КХЛ — это очень печальное событие. Чуть менее года назад на Кубке мира я говорил с ним на эту тему, мол, собираешься ли играть в КХЛ и Никита, не раздумывая, отвечал, что его приоритет — НХЛ. После этого был странный отрезок в «Тампе», обмен в «Монреаль», а потом ужасная весна и начало лета этого года, когда к нему не было вообще никакого интереса со стороны клубов. Имя Никиты вообще ни разу не всплывало за это время, а так не бывает, если хоккеист может куда-то перейти.

Совсем недавно я услышал от одного специалиста такой термин: «Нестеров выпал из обоймы». Такое бывает, встречался с таким понятием и в России, даже знаком с игроками, которые внезапно становились «невидимками» и не имели ни одного предложения, несмотря на то, что находились в расцвете сил (кажется, что сейчас таким является Евгений Артюхин). Но у каждого из них были за спиной какие-то плохие сезоны, ужасная статистика или, например, конфликт с тренером. Я искренне не понимаю, почему никому не нужен оказался именно Нестеров. Нормально он играл. Возможно, не был звездой, но свою работу выполнял исправно. Странная ситуация.

ОБМЕН ЛЕГИОНЕРА.

В селекционной политике «Торпедо» не разбирается никто, уверен, что и сам Петерис Скудра толком не сможет объяснить те или иные шаги. Потому что когда он действительно начинает говорить на эту тему, то все получается неубедительно, как в ситуации с Денисом Паршиным, которого он однажды убрал, а вернул на таком спаде, что даже страшно.

Клуб обменял в рижское «Динамо» Брэндона Макмиллана, получив денежную компенсацию (кстати, сколько?). На первый взгляд все нормально. Брэндон пришел в прошлом году, выглядел так себе, но 30 апреля сообщалось, что у него истек контракт и ему не предлагали новый. Но самое смешное, что Макмиллан взят вместо техничного и умного Фредерика Петтерсона, которого перед этим отправили в «Саров», расчищая место для нового легионера. Ошибка с Петтерсоном, который талантливей многих хоккеистов в нашей лиге — одна из самых больших в «Торпедо». И приглашение Брэндона на его место — часть этого ляпа.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАРИПОВА.

Данис Зарипов вернулся в «Ак Барс». Он сам хотел играть в этом городе, у него там и бизнес, друзья. Плюс он не хочет завершать карьеру и готов (да и способен) еще принести пользу любой команде. Но усиление ли это для Казани? Если бы было звено с Джастином Азеведо и Александром Радуловым, которое планировалось, то казанцы бы стали фаворитами турнира. Но Радулов сорвался и теперь непонятно, куда Билялетдинов пристроит ветерана.

Вы не забывайте, что в Магнитогорске Данис иногда покидал первое звено, так как что-то у него не шло. Конечно, статистика выглядит солидно. Данис набрал 45 очков в регулярном чемпионате, но это его худший результат с сезона-2012/13. Он прекрасно провел плей-офф, не спорю. Забивал важные шайбы, был тем, кто испортил нервы СКА, рассказал про балет. Но до плей-офф еще долго. По слухам, главный тренер «Ак Барса» не очень-то хочет видеть Зарипова в составе, но с этого сезона Билялетдинов не имеет решающего голоса, а лишь совещательный. Но сама ситуация не слишком оптимистична для Даниса.

НОВОСТИ ИЗ «ДИНАМО».

Я понимаю, что у многих уже аллергия на новости из московского «Динамо», да и я начинаю нервничать при упоминании этого клуба, но что поделать, если бело-голубые — главные поставщики новостей за последние два месяца. Клуб отказался от услуг пресс-атташе Михаила Кравченко, посчитав, что он якобы «человек Андрея Сафронова». Это смешно, так как Кравченко тоже не получал зарплату два месяца, а также премиальных за год, а из структуры АНО, кроме него, перешло много людей.

Главный тренер клуба хотел с ним работать, а у Кравченко налаженные отношения со всеми СМИ, и «Динамо» сейчас меньше всего нужны проблемы с журналистами. Странное и необъяснимое решение. Также клуб предложил контракты нескольким игрокам, но уже потерял еще трех человек. Илья Баранов из ВХЛ отправился в Уфу, а Дмитрий Шевченко и Алексей Маклюков — в «Барыс». Новые контакты предложены десятку игроков, среди которых самые известные — Мартиньш Карсумс, Яков Рылов и Александр Еременко. Но только предложены, а не подписаны. А в пятницу уже начинаются тренировки, и совершенно непонятно, как люди придут тренироваться, не имея на руках никаких бумаг. До чемпионата осталось шесть с небольшим недель.