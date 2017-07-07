Обзор дня: что ждет Зарипова в «Ак Барсе»?
Еще один хоккеист из НХЛ возвращается в Россию, Данис Зарипов оказался в «Ак Барсе», а московское «Динамо» продолжает терять хоккеистов и не торопится подписывать контракты.
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Видимо, что-то случилось...
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Никита Нестеров возвращается в КХЛ — это очень печальное событие. Чуть менее года назад на Кубке мира я говорил с ним на эту тему, мол, собираешься ли играть в КХЛ и Никита, не раздумывая, отвечал, что его приоритет — НХЛ. После этого был странный отрезок в «Тампе», обмен в «Монреаль», а потом ужасная весна и начало лета этого года, когда к нему не было вообще никакого интереса со стороны клубов. Имя Никиты вообще ни разу не всплывало за это время, а так не бывает, если хоккеист может
Совсем недавно я услышал от одного специалиста такой термин: «Нестеров выпал из обоймы». Такое бывает, встречался с таким понятием и в России, даже знаком с игроками, которые внезапно становились «невидимками» и не имели ни одного предложения, несмотря на то, что находились в расцвете сил (кажется, что сейчас таким является Евгений Артюхин). Но у каждого из них были за спиной
ОБМЕН ЛЕГИОНЕРА.
В селекционной политике «Торпедо» не разбирается никто, уверен, что и сам Петерис Скудра толком не сможет объяснить те или иные шаги. Потому что когда он действительно начинает говорить на эту тему, то все получается неубедительно, как в ситуации с Денисом Паршиным, которого он однажды убрал, а вернул на таком спаде, что даже страшно.
Клуб обменял в рижское «Динамо» Брэндона Макмиллана, получив денежную компенсацию (кстати, сколько?). На первый взгляд все нормально. Брэндон пришел в прошлом году, выглядел так себе, но 30 апреля сообщалось, что у него истек контракт и ему не предлагали новый. Но самое смешное, что Макмиллан взят вместо техничного и умного Фредерика Петтерсона, которого перед этим отправили в «Саров», расчищая место для нового легионера. Ошибка с Петтерсоном, который талантливей многих хоккеистов в нашей лиге — одна из самых больших в «Торпедо». И приглашение Брэндона на его место — часть этого ляпа.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАРИПОВА.
Данис Зарипов вернулся в «Ак Барс». Он сам хотел играть в этом городе, у него там и бизнес, друзья. Плюс он не хочет завершать карьеру и готов (да и способен) еще принести пользу любой команде. Но усиление ли это для Казани? Если бы было звено с Джастином Азеведо и Александром Радуловым, которое планировалось, то казанцы бы стали фаворитами турнира. Но Радулов сорвался и теперь непонятно, куда Билялетдинов пристроит ветерана.
Вы не забывайте, что в Магнитогорске Данис иногда покидал первое звено, так как
НОВОСТИ ИЗ «ДИНАМО».
Я понимаю, что у многих уже аллергия на новости из московского «Динамо», да и я начинаю нервничать при упоминании этого клуба, но что поделать, если
Главный тренер клуба хотел с ним работать, а у Кравченко налаженные отношения со всеми СМИ, и «Динамо» сейчас меньше всего нужны проблемы с журналистами. Странное и необъяснимое решение. Также клуб предложил контракты нескольким игрокам, но уже потерял еще трех человек. Илья Баранов из ВХЛ отправился в Уфу, а Дмитрий Шевченко и Алексей Маклюков — в «Барыс». Новые контакты предложены десятку игроков, среди которых самые известные — Мартиньш Карсумс, Яков Рылов и Александр Еременко. Но только предложены, а не подписаны. А в пятницу уже начинаются тренировки, и совершенно непонятно, как люди придут тренироваться, не имея на руках никаких бумаг. До чемпионата осталось шесть с небольшим недель.
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