Агент: Переговоры Зарипова с «Ак Барсом» шли очень тяжело из-за финансового вопроса
МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Переговоры по переходу хоккеиста Даниса Зарипова в казанский «Ак Барс» шли очень тяжело — стороны долго искали компромисс по финансовым аспектам соглашения. Об этом ТАСС рассказал агент форварда Юрий Николаев.
Казанский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с 36-летним Зариповым в пятницу. 30 апреля у игрока истек контракт с магнитогорским «Металлургом».
«Вы знаете, наверное, впервые за мою карьеру мне было очень тяжело разговаривать с “Ак Барсом”. Очень долго мы
На вопрос, могли ли игрок остаться в «Металлурге», собеседник ТАСС ответил: «Не буду это комментировать».
Зарипов уже выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013 год. В составе команды он стал чемпионом России (2006) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Хоккеист последние четыре сезона провел в магнитогорском «Металлурге», дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016).
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