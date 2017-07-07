Агент: Переговоры Зарипова с «Ак Барсом» шли очень тяжело из-за финансового вопроса

Казанский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с 36-летним Зариповым в пятницу. 30 апреля у игрока истек контракт с магнитогорским «Металлургом».

«Вы знаете, наверное, впервые за мою карьеру мне было очень тяжело разговаривать с “Ак Барсом”. Очень долго мы судили-рядили, понятно, что речь идет о финансовых условиях. В итоге удалось найти компромисс, условия устраивают Даниса», — сообщил агент.

На вопрос, могли ли игрок остаться в «Металлурге», собеседник ТАСС ответил: «Не буду это комментировать».

Зарипов уже выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013 год. В составе команды он стал чемпионом России (2006) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Хоккеист последние четыре сезона провел в магнитогорском «Металлурге», дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016).