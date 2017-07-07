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7 июля 2017, 11:58 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Агент: Переговоры Зарипова с «Ак Барсом» шли очень тяжело из-за финансового вопроса

Обновлено: 12:12
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Переговоры по переходу хоккеиста Даниса Зарипова в казанский «Ак Барс» шли очень тяжело — стороны долго искали компромисс по финансовым аспектам соглашения. Об этом ТАСС рассказал агент форварда Юрий Николаев.

Казанский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с 36-летним Зариповым в пятницу. 30 апреля у игрока истек контракт с магнитогорским «Металлургом».

«Вы знаете, наверное, впервые за мою карьеру мне было очень тяжело разговаривать с “Ак Барсом”. Очень долго мы судили-рядили, понятно, что речь идет о финансовых условиях. В итоге удалось найти компромисс, условия устраивают Даниса», — сообщил агент.

На вопрос, могли ли игрок остаться в «Металлурге», собеседник ТАСС ответил: «Не буду это комментировать».

Зарипов уже выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013 год. В составе команды он стал чемпионом России (2006) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010). Хоккеист последние четыре сезона провел в магнитогорском «Металлурге», дважды выиграв Кубок Гагарина (2014, 2016).

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